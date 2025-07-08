甘肅鉛中毒真相不明 另一家幼兒園也罷課（視頻）

【新唐人北京時間2025年07月10日訊】甘肅天水市幼兒園爆發集體鉛中毒事件，中共官方稱因為食品中加入彩繪顔料，但輿論懷疑是水污染。與涉事幼兒園同一個老闆的另一家幼兒園也開始罷課，討要真相。

這次出事的是天水市麥積區褐石培心幼兒園，園內數百名幼兒血鉛檢測超標，至少數十人住院。部分孩童血鉛含量超過500微克/升。專家指，鉛中毒會引發不可逆的智力損傷。大陸民衆群情激憤，當地官方極力壓制真相。

事後當局宣稱，事發原因是園長批准後廚用網購的含鉛彩繪顔料製作彩色食品，並刑拘涉案8人。但許多網民不認可該説法。

陸媒報導，涉事幼兒園投資人李慧芳的商業版圖中，還有三家關聯幼兒園，包括天水市麥積區下曲村渭北新區的渭北幼兒園、天水市麥積區琥珀路天澤賓館綜合樓二樓的慈愛幼兒園，以及在天水典盛熱力有限公司院內的蒙迪愛幼兒園。

渭北幼兒園家長罷課 討說法

關注大陸群體事件的自媒體「昨天」發布視頻爆料，7月8日，渭北幼兒園的家長們也聚集在幼兒園門口，要園方給説法。

家長們在網上爆料，事發後當局宣稱李慧芳名下「另外三所幼兒園沒有鉛中毒」，渭北幼兒園也聲稱所有孩子都「檢測合格」，但家長們普遍表示懷疑，拒絕送孩子上學。官方給他們挨家挨戶打電話，還送牛奶，讓他們送孩子返校。

家長和民眾質疑當局掩蓋真相

有家長說，如果園長是為了省錢使用彩繪顔料，誰能保證其它三家幼兒園沒有用？還有家長認為，「彩繪顔料」的理由太牽強，不可信。

因為不相信地方當局，也有渭北幼兒園家長把孩子送去西安檢測，正在等待結果。

目前針對官方「彩繪顔料」的説法，大陸網民和專家提出各種質疑。許多畫家和生產顔料的廠家也紛紛發聲，稱「彩繪顔料不含鉛」。

復旦大學公共衛生學院教授厲曙光公開質疑，現在含鉛的食品添加劑已經幾乎不用了，鉛超標往往需要長期大量攝入才能達到這種程度。除了提出質疑外，他還提出了飲用水污染和故意投毒兩種可能。

網民也表示，官方聲稱是幼兒園的「三色棗發糕」和「玉米腸卷」中加入彩繪顔料，但幼兒園的食譜是輪換制的，這兩種食物一週最多出現一兩次，不符合「長期大量攝入」的條件。而且有剛剛入園不久的孩子，也檢測出血鉛超標。

另外，幼兒園的老師也和孩子一樣，血鉛嚴重超標。

還有網民提出，食用色素價格很便宜，而且用量極少，園方似乎沒有必要為了所謂「省錢」網購不可食用的彩繪顔料。

涉事幼兒園瀕臨鉛鋅廠 疑是禍源

針對「飲用水污染」的猜測，有當地網民爆料，涉事幼兒園可能並非使用自來水，而是自己打井，使用井水。還有網民發現，有一個白銀有色集團廠壩鉛鋅天水轉運站，與涉事幼兒園直線距離僅一公里。

因此也有網民猜測，地下水污染「責任重大」，所以地方當局才不惜調動所有資源「維穩」，將鍋甩給「彩繪顔料」。

2006年天水市麥積區也曾爆發村民集體鉛中毒事件，地方當局也是極力掩蓋。事發後當局通報，鉛中毒源於當地一家工廠違規排放工業廢水。

（記者尚傳綜合報導/責任編輯：林清）

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