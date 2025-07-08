聞以明：從《動物莊園》看赤禍 ——談紅色木馬和紅色滲透

80年前，1945年8月17日，英國作家喬治·奧威爾創作的小說《動物莊園》正式發表。這部小說以動物寓言的形式，諷刺共產主義政權以謊言、恐怖維持極權統治。80年過去了，讓我們借《動物莊園》的一角，看看八十年來共產主義在人世間的嬗變。

在「動物莊園」裡，動物不僅將人類莊園主趕了出去，還喊出了「所有動物一律平等」的口號。剛開始，動物們共同勞動，分享勞動果實。隨著時間的推移，少數動物擁有越來越多的特權，並用其控制的宣傳機器，不斷向動物們灌輸謊言，歪曲事實，將自己塑造成「偉大的領袖」。最後，將「所有動物一律平等」改為「所有動物一律平等，但有些動物比其它動物更平等」，少數動物以恐怖高壓統治莊園，任何對少數動物的質疑都會遭到嚴厲懲罰，甚至被處決。動物莊園平等自由的理想徹底破滅。

自《動物莊園》出版以後，長期以來在前蘇聯、中國、古巴、朝鮮等社會主義國家均為禁書，不允許大眾自由閱讀，因為這本書道出了共產主義國家的殘酷真相。

共產黨的蘇聯

在世界上第一個共產黨國家蘇聯建立以後，從開始的所有人民一律平等，轉變為「階級鬥爭」，地主、資本家、商人成為鬥爭對象，再後來演變為按照計劃定額殺人，純粹為了製造恐怖。在坦波夫地區，斯大林就下達了10萬人的處決指標。有沒有犯罪都已不重要，他們隨意抓人以完成處決的計劃數量。蘇共領導特洛茲基說：「我們沒有時間了，沒有機會去辨認真正的、激進的敵人。我們應該踏上毀滅之路（主動消滅）……」

數百萬的兒童失去了父母，流浪在街頭，挨家挨戶沿街乞討。那些到蘇聯考察的外國政客見到大街上的流浪乞兒，感到很吃驚。為了剷除這一尷尬、不光彩的乞討現象，斯大林在1930年5月簽署35號條令，關於處理「街頭乞兒」，這些兒童在年滿12歲時，必須給予槍決。斯大林命人即刻執行。死亡兒童被填埋在萬人坑，遍布蘇聯境內，基輔的維基夫那、列寧格勒、維尼察、哈爾科夫、布托沃等。

共產黨的始祖馬克思

馬克思在《共產黨宣言》中這樣宣布：1848年，「一個幽靈，共產主義的幽靈，在歐洲遊蕩」。英國劍橋大學歷史學家喬治·沃森研究種族滅絕論。查遍了近現代歐洲各國思想界，他發現在馬克思、恩格斯之前，沒有人提到這一主張。

除了發現馬克思、恩格斯倡導的種族滅絕言論之外，史學家什麼都沒有查到。於是，劍橋史學家判斷，馬克思、恩格斯二人是首先公開宣傳種族滅絕論的始作俑者。這也是為什麼共產黨從一開始就是反人類、反道德、反傳統的。

道德與傳統是人類長久以來形成的共識，是維護人類社會的根基與規約，然而，共產黨拋棄了這一切，以謊言、暴力維持極權統治。

中共的動物莊園 甚於蘇共

1989年，蘇東劇變，共產黨蘇聯轟然倒塌，西方認為共產黨陣營已徹底覆敗，遠東的中國羸弱不堪，不足為患。在2001年，西方更加以「和平演變」為名，向中國敞開大門，讓中國融入世界，以為這樣做了，世界就將改變統治中國的赤色中共。

從2001年到如今，二十餘年過去，西方終於明白一點：中國不等於中共，中共也不等於蘇共。對赤色中共敞開大門，只能意味著西方被赤化、被腐化。西方政客們雖然在個人層面享受到了巨額紅利，而實際上起到的作用是，弱化自己國家的經濟，分裂自己的國家，放棄自己國家賴以立國的道德原則。沉於貪腐、無止境追求利益，不惜背棄道德、背棄神，這是與中共共舞的必然結果。

《動物莊園》揭示了共產極權以謊言、暴力製造恐怖與屠殺，然而，到了現在，中共不僅有謊言、暴力，還有超越前蘇聯的詭計，超越一切道德底限的破壞，妄圖統治地球的超級野心。

1999年，中共發表《超限戰》，第一次對「超限戰」進行總結和定義。書中對「超限」的定義讓人細思極恐：「所謂超限，是指超越所有被稱之為或是可以理解為界限的東西。不論它屬物質的、精神的或是技術的；也不論它被叫做『限』、『限定』、『限制』、『邊界』、『規則』、『定律』、『極限』甚至是『禁忌』。」

換言之，中共提出的「超限戰」要突破正常秩序的倫理和道德底線，力圖不擇手段摧毀對手。蘇聯雖然是共產主義第一個陣營，但卻並不是超限戰的發起者。蘇聯和美國的對抗在大部分時間裡依然遵循人類戰爭和對抗的慣例。以美蘇在冷戰期間的祕密諜戰為例，即使是在冷戰時期最緊張的時刻，雙方也普遍遵循「交換間諜」這一不成文慣例。

而中共則絕不遵從這種默契。1985年震動美國情報界的「金無怠案」，金供認自己是中共潛伏在CIA（美國中情局）的高級間諜，但中共矢口否認與金無怠有關。沒有交換，也不承認任何間諜行為，這意味著中共在進行間諜滲透方面不會遵循任何底線和規則，更不會與對方進行任何妥協和對話。

無慣例、無妥協、無底線，這就是中共「超限戰」思維和手段的體現，超越了人類的常識和想像力。中共是人類歷史上唯一在全領域、大規模、無底線使用「超限戰」的邪惡組織。

共產魔爪知多少？

歸納中共發起的「超限戰」，可以看出從經濟、知識、軍事、農業等諸多方面，都在伸出共產魔爪：

1、近年來，聯邦調查局發現美國經濟每年就因中國間諜活動而損失2000億至6000億美元的知識產權。大多數案件涉及經濟間諜活動，近年來增加了1300%。「中國國有商業機構有關聯的個人從美國農場挖出轉基因種子，從而可以避免花費數十億美元開展多年的研發」。

2、在全球化浪潮中，大量美國製造業開始轉移到中國，華府智庫「經濟政策研究所」（EPI）發布的報告顯示，中共通過低價傾銷使大量美國公司倒閉。在2001年至2018年間美國關閉了近9萬家製造工廠，同期損失了370萬個工作崗位。

目前，中國生產了全球53%以上的商用船舶和85%的海運集裝箱。僅在2024年，中共一家國有造船企業建造的商船噸位，就超過了美國造船業自二戰結束以來80年建造的船舶噸位總和。

3、2025年6月4日，美國國務卿盧比奧在出席美國智庫「美國指南針」年度活動發表演講時指出，（共產）中國在過去二十五或三十年裡所做的就是壟斷市場，這是對純粹的自由企業觀點的一個真正挑戰。盧比奧表示，美國無法與一個不以賺錢為目的的國家競爭，在取得壟斷地位之後，中共就可以向世界收取任何他們想要的價格。

4、中共是一隻赤色木馬，二十多年的全球化不再是一場單純自由貿易理論的實踐過程，而演變為中共邪惡政權利用全球化漏洞對美國發動的一場經濟超限戰。

5、在超限戰思維下，中共的經濟體制從來都不是為正常生活和貿易而建立的正常經濟體系，而是一種戰時體制。中共可以「無限制」使用自然資源、人力資源以及政府財政資源來生產和傾銷廉價產品（經濟超限戰的「主戰武器」）以摧毀美國製造業。這三種無限制資源消耗模式是西方國家此前無法想像的。

環境代價，2025年2月12日，美國智庫「外交關係協會」發布文章《中國環境危機》，文中引述相關報告認為，「據多方估計，環境污染造成的損失（每年）約占中國國民總收入的3%至10%。」

低工資成本，官方數據顯示，中國工人薪資在傳統工業化國家中最低，僅僅高於新型工業化國家如越南、印度等國。

出口補貼，中共對能實現其超限戰戰略目標的出口產品給予大量補貼。2024年國際貨幣基金組織（IMF）發布的一份工作報告發現，2009年至2022年期間，補貼占了中國所有貿易扭曲政策的95%。

6、科技產品設後門，攻擊基礎設施。5月14日，路透社稱，美國能源官員在部分中國製造的太陽能逆變器中發現隱蔽通信設備，允許遠程操控、關閉。

華為通信設備此前已經因為設置可能被用於監控或遠程攻擊的「後門」而遭美國制裁。2019年11月，美國聯邦通信委員會（FCC）禁止美國地方運營商使用聯邦資金購買華為和中興的通信設備。

2023年3月5日，《華爾街日報》報導說，在美國各地港口（包括幾個軍用港口）運行的中國製造巨型起重機，裝有可以遠程通訊的蜂窩調製解調器。它們是為遠程操作而設計的。

7、生物超限戰，製造糧食和公共衛生危機。2020年，至少三十多個州的居民報告他們收到了來歷不明的「種子」。這些送到美國居民家門口的很多包裹上印著「中國郵政」的標籤。美國農業部動植物衛生檢驗局（APHIS）初步分析顯示，「這些種子對美國農業和自然資源構成重大風險，因為它們可能攜帶種子傳播的病毒或其它疾病。」

赤色木馬的包裝：合作、投資、友誼

2025年6月，美國司法部接連宣布破獲兩起中國公民涉嫌向美國走私生物病原體的案件，均涉及密歇根大學實驗室，引發了對中共生物超限戰意圖的高度警惕。

這是一場隱形的、無處不在的「超限戰」，「赤色木馬」已經全面、廣泛地潛入西方，今天的美國正面臨一個最危險的敵人：它不像蘇聯那樣以對抗姿態現身，而是以「合作」、「投資」、「友誼」的包裝緩慢推進；它不像恐怖組織那樣製造爆炸，卻在不動聲色中剝奪美國賴以生存的根基。

結語

奧威爾《動物莊園》中的故事尚在人類的認知、想像力範圍之內，但是中共「超限戰」卻是集所有邪惡於一身的魔鬼行動。唯有中共滅亡了，或者美國人民普遍認清中共的本質、了解了關於「超限戰」的事實真相，在神的俯視中重建各個領域的安全邊界，美國才能去掉中共對美國人思想、社會、政治的赤化，守住自己的根本利益與國家安全，也才能保衛住美國這個地球上自由世界的大本營。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自明慧網/責任編輯：劉明湘）

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