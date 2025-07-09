甘肅鉛中毒事件 當局阻撓幼兒園老師住院（視頻）

【新唐人北京時間2025年07月11日訊】甘肅天水市幼兒園集體鉛中毒事件持續發酵。天水當局極力「維穩」，甚至追到西安打壓跨省就醫的家長。血鉛嚴重超標的幼兒園老師也被阻止住院，被迫給官員下跪。

網傳視頻顯示，一名黑衣女子當街給幾名官員模樣的男子下跪，哭訴「他不讓我住院治療」。旁邊一名白衣女子拉著黑衣女子質問官員，7月4日做完檢測，直到7日「才給俺老師給出了檢查結果」，「隱瞞了四天不出來結果」，連西安的醫院都被施加壓力，不給結果單子。

她還說，黑衣女子的血鉛檢測結果是518（微克/升），嚴重超標。

根據視頻判斷，黑衣女子疑似爆發鉛中毒的天水市褐石培心幼兒園的老師，她到西安市跨省檢測就醫時，天水當局追到西安「維穩」。

此前，因為天水當局下令本地醫療結構僞造檢測結果，家長們被迫帶著孩子到其它省份檢測和治療，其中大部分就近選擇西安市中心醫院。而天水市當局追到西安，向醫院施壓，試圖操控檢測結果。

陸媒報導，目前該幼兒園在西安市中心醫院住院的孩子們，互相之間都是被「隔離」的。當局派駐人手看管家屬，目的是防止他們「串聯鬧事」。

家屬們還在網上控訴，天水當局對他們威逼利誘，試圖讓他們回到天水就醫。家屬們在網上維權，也遭遇封殺和施壓。

陸媒報導，涉事幼兒園共有300多名幼兒就讀。園內的老師和孩子一樣深受其害，血鉛嚴重超標。

事發之後，天水當局聲稱是因為幼兒園網購彩繪顔料製作彩色食品，導致鉛中毒。但該説法遭到專家和網民的強烈質疑。

有專家提到「飲用水污染」。當地網民爆料，涉事幼兒園可能自己打井，使用地下水。而地圖顯示，有一個白銀有色集團廠壩鉛鋅天水轉運站，與涉事幼兒園直線距離僅一公里左右。

網民懷疑，當局可能為掩蓋環境污染而甩鍋「彩繪顔料」。

（責任編輯：尚傳）

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