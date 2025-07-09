【唐青看時事】上海深圳爆倒閉潮 甘肅鉛中毒大黑幕

【新唐人北京時間2025年07月12日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》。

最近中國大事不斷，大眾汽車突然宣布關閉南京工廠，外資車企為什麼在中國越混越難了？

深圳、上海這些曾經富裕的城市，如今企業大規模倒閉，失業大軍流落街頭，這經濟到底出了什麼問題？

更誇張的是，中共政治局裡習近平親手挑的核心班底，如今竟亂成一鍋粥，中南海到底發生了什麼？

還有甘肅幼兒園驚爆鉛中毒慘案，官方調查被網友罵翻，背後到底藏在什麼不能說的秘密？

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大眾汽車關廠撤出中國 外資車企為啥難混？

最近，全球車企在中國市場的日子都不太好過，就連曾經風光無限的大眾汽車，也不得不揮淚告別南京。路透社7月11日報導，大眾和上汽集團合作的南京工廠，確定要關門了。

這家工廠從2008年成立以來，專門生產帕薩特和斯柯達速派這樣的經典車型，年產能最高達36萬輛。結果市場風雲突變，燃油車的好日子一去不回，廠子又位於南京市區，物流運輸困難、廠房轉型成本高得嚇人，大眾最終下決心徹底關停。

帕薩特的生產雖然會轉移到江蘇其他地方，但大眾這次撤廠，對它來說無異於元氣大傷。過去，中國市場可是大眾的搖錢樹，佔全球交付量的30%，如今卻節節敗退。這還不是大眾第一次在中國關廠，早在2022年，大眾已部分關停上海安亭的第一工廠，將燃油車生產遷往江蘇儀征，原址改作研發中心。

大眾在中國怎麼混成這幅慘樣？Electrek的報導指出，中國燃油車市場急劇萎縮，比亞迪、小鵬、蔚來這些國產電動車品牌飛速崛起。尤其是比亞迪，在2023年首次超越大眾，成為中國銷量最高品牌，光是今年6月就賣出了38萬輛，上半年更是突破210萬輛，同比暴漲33%。外資品牌的市場份額，活生生被蠶食。

更要命的是，本土電動車價格戰打得熱火朝天，比亞迪的車型比大眾便宜了整整40%。分析師算了筆賬，要大眾電動車2028年前在中國達到年銷120萬輛，才有可能不虧錢。匯豐銀行和傑富瑞預測，大眾如果熬到2029年，有望賺個6.5%的利潤。但瑞銀卻澆冷水說，這輪價格大戰，可能徹底把大眾利潤空間給「打穿底」。

其實，不光大眾在中國市場受困，Jeep的母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也一樣不好過。他們跟廣汽集團合資的廣汽菲克公司，已申請破產，從2022年10月起，Jeep車型只能靠進口在中國賣，銷量慘到家了。

這種局面與過去美國科技巨頭在中國的遭遇十分相似。《華爾街日報》報導，2019年特斯拉在上海建廠時，馬斯克還自信滿滿地說「中國就是未來」，結果不過幾年，特斯拉在中國培養的供應鏈夥伴迅速轉化為強大競爭對手。

同樣的故事也曾在摩托羅拉和蘋果身上發生。90年代摩托羅拉技術領先進入中國，最終卻被聯想收購移動業務；蘋果則扶植出了華為、小米等強勁對手，高端機型還被排除在政府消費補貼政策之外，市場份額被持續擠壓。

從摩托羅拉、蘋果，到特斯拉、大眾，這些跨國企業發現昔日中國市場的「徒弟」如今已變為「師傅」，外資品牌逐漸被邊緣化。

中共多年來針對外商採取的就是「養套殺」模式，先以龐大市場、優惠政策吸引外資進入，再通過技術轉移、合資、商業間諜等手段盜取技術，最終把外企排擠出市場。

如今這些外資品牌在中國市場還有多少生存空間？朋友們，你怎麼看？歡迎在評論區留言，分享你的看法。

深圳上海經濟拉警報！企業倒閉潮 失業大軍街頭流浪

不僅外企，現在就連深圳和上海，這兩個號稱中國最富裕的大城市，也開始響起了經濟警報。

先看深圳，這座被譽為「亞洲矽谷」的明星城市，經濟數據近來可謂是「跌得鼻青臉腫」。深圳市統計局數據顯示，今年前5個月，深圳工業增速只有3.5%，同比暴跌8.8個百分點，企業虧損率逼近四成。固定資產投資更慘，下滑9.2%，民間投資甚至跌了11.8%。民間投資更跌了11.8%。出口下滑8.6%，對美國出口暴跌12.5%。

與出口密切相關的貨運量也大跌，其中鐵路貨運量下降18.9%，鐵路貨運量是中國經濟「克強指數」三個核心指標之一，被認為比中共官方GDP更能反映經濟真實情況。

經濟一差，老百姓日子就不好過了。博主「深圳灣小仙姐」爆料，深圳羅湖某高中老師5月工資只發了三分之一，高科技企業、央企、國企都拖欠工資，不少企業為節約成本，甚至逼員工主動辭職。南山科技園辦公樓大量空置，有的直接改成共享工位，甚至商場也開始變菜市場了。

更扎心的是，街頭流浪的人明顯多了起來。博主「996Rainmaker」記錄，龍華的汽龍華汽車站、廣場、公園都能看到失業者露宿街頭。連福田CBD核心地帶的橋下、地鐵口和寫字樓後巷，都有人夜晚鋪紙板睡覺，其中包括失業的程序設計師、建築工人或外賣騎手。

企業倒閉潮加劇，港資、台資企業撤離尤為明顯。2023年8月18日，深圳一家有38年歷史的港資家電企業宣布關閉。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）去年9月的報告也指出，超57%的台企已考慮或啟動撤出大陸，原因就是成本上漲、供應鏈不穩和政策環境惡化，很多老闆甚至要「半夜拆設備」悄悄跑路。

再說上海，這座國際大都市情況也不妙。雖然官方公布今年一季度GDP增長5.1%，但老百姓卻感覺完全相反。

博主「阿昌」在上海開了多年麵館，他表示如今生意越來越難做，幾乎撐不下去了。疫情後上海街頭明顯冷清，地鐵空蕩蕩，市中心人流稀疏，辦公樓空置率越來越高。

數據顯示，2024年上海外來常住人口首次跌破千萬，同比減少23萬人，租房市場也隨之蕭條，公寓空置率不斷攀升。

更要命的是，上海的中產階級正在破產邊緣掙扎。博主「上海人」分享了自己的經歷，他曾是標準中產，疫情前高額貸款買房，盲目投資餐館。疫情期間餐館倒閉，為還房貸借高利貸，最終負債纍纍，瀕臨破產。而博主「阿昌」則透露，上海餐飲業整體艱難，十家有八家在苦撐。

從深圳到上海，這些曾經富裕的城市，如今卻是一片愁雲慘淡。外企大撤退、製造業萎縮、高科技產業受挫，過去人潮擁擠的城市現在越來越冷清。

那麼，深圳、上海的經濟低迷是短暫調整，還是進入了長期衰退？這些曾經輝煌的城市，未來路在何方？朋友們，你們怎麼看？歡迎留言分享你的看法。

中共政治局亂成一鍋粥 中南海內鬥升級？

剛才咱們聊到深圳、上海經濟慘淡，其實背後跟中共內部的權鬥和決策混亂密不可分。

7月10日，獨立評論人杜政在臺灣《上報》撰文指出，習近平親自挑選的政治局班底，任期過半卻陷入嚴重內鬥，整個陣營越來越不穩。

首先是最年輕的政治局常委丁薛祥，本被習近平寄予厚望，主導京津冀、粵港澳等區域協調。但實際情況呢，這些規劃幾乎全成爛尾。今年6月，全國政協都公開承認大灣區規劃推進不順，暴露出丁薛祥能力不濟，也凸顯出高層內鬥白熱化。

前新疆書記馬興瑞7月突然免職，更是引發種種猜測：有人說他捲入航天科技集團腐敗案要被查，也有人猜測他可能要去接替蔡奇任中辦主任，或接替石泰峰任政協第一副主席。不管怎樣，他的下臺勢必牽動高層權力布局。

中央組織部長石泰峰和統戰部長李干傑互換職位，更是玄機重重。今年3月石泰峰剛剛掌控關鍵的中組部，而李干傑卻轉到統戰部這個明顯冷板凳的位置，引發外界猜測，李干傑會不會是下一個被查對象？

更離譜的是中央軍委副主席何衛東，自從3月突然「人間蒸發」，外界普遍認為他已經落馬。軍隊大權幾乎全落到75歲的張又俠手裡，甚至出現了「槍桿子指揮黨」的局面。

相比之下，經濟大臣何立峰最近卻風頭正勁，不僅掌控「錢袋子」，還頻頻代表中共與美國談判。但杜政也點出，何立峰在官場培植勢力過於明顯，親信遍佈發改委、財政部、中央金融系統，比如鄭柵潔、藍佛安、王江這些關鍵崗位人物，都是他的舊部或校友。

至於天津市委書記陳敏爾，原本被視為習的接班人之一，可他在貴州主推的大數據產業卻鬧出大規模腐敗案，如今在天津又沒任何亮眼表現，仕途岌岌可危。

再看中央政法委書記陳文清，雖然從國安部長晉升政治局委員，卻被公安部長王小洪和國安部長陳一新架空，成了個空頭司令。

杜政還進一步分析，其他政治局成員，比如李希雖然抓人不少但沒樹立威信；王毅、王滬寧、蔡奇這些人更像是擺設，實際權力不多。

最值得注意的是習近平自己。今年6月底，中共政治局審議黨內權力調整規定，馬雲控制的《南華早報》分析認為，這可能意味著習近平開始階段性下放權力，甚至可能為退休鋪路。再加上秦剛、火箭軍將領、軍中大管家苗華等紛紛落馬，習近平的權威明顯受損。

杜政認為，中共內部鬥爭已經進入了白熱化，習近平自己挑選的班底反倒成了他最大的威脅。這種亂象不僅削弱了中共統治，也讓外界看到，它真正的敵人恐怕就藏在黨內。

朋友們，你們怎麼看中共的高層內鬥？歡迎留言分享你的看法。

甘肅幼兒園鉛中毒事件 官方調查為何難服眾？

剛才我們提到中共高層權鬥不斷，地方治理也亂了套。最近甘肅天水幼兒園的鉛中毒事件，又暴露了地方政府的治理危機和公信力崩塌。

這次甘肅天水麥積區培欣幼兒園，一共有233名孩子檢測出血鉛超標，其中四成孩子的血鉛含量已經達到了中度甚至重度中毒的標準。很多孩子腹痛、脫髮，甚至牙齦都出現了黑斑。

事件曝光後，官方趕緊出調查通報，說是幼兒園廚房用了網上買來的工業彩繪顏料給食物染色，而包裝上明明寫著「不可食用」，現在園長等8個人已經被刑拘。但問題在於，這個看似明確的調查結果，卻完全說服不了老百姓。

公眾號「基本常識」的一篇文章提出三大疑點：第一，幼兒園用工業顏料根本不合理，因為彩繪顏料並不比食用色素便宜幾塊錢；第二，投資多家幼兒園的老闆，監控視頻裡兩位年輕的廚師，看起來並非是愚昧無知的人群，他們很難無知大膽到用工業顏料做飯；第三，當地檢測結果跟西安的結果居然天差地別，有孩子本地檢測血鉛值只有82微克，但在西安檢測卻高達512微克。

公眾號「暉常有道」的文章也披露，網友們發現涉事幼兒園與當地工業企業相距不遠，都靠近河邊，很可能存在地下水污染風險；一些學化學的網友也質疑，即使使用彩繪顏料，也很難造成如此嚴重的鉛中毒，因為孩子們只是偶爾吃一次發糕，攝入量遠不足以導致如此嚴重中毒。最關鍵的是，有家長反映，一些根本不在幼兒園吃飯的孩子也出現了血鉛中毒，這就更蹊蹺了。

監控視頻也被網友質疑，說太清晰、像補拍的，連日期和時間都沒有，有人諷刺說：「這是我見過最乾淨的幼兒園後廚。」

網友們更是直說：「幼兒園明顯背鍋！」、「這個地方肯定有重工業，排鉛超標」、「這是當地操盤手依賴的企業，KPI都靠這玩意」。

公眾號「端端醬」更進一步指出，甘肅歷史上鉛污染早就成了「老病根」。早在2006年，天水吳家河村就發生過334個孩子鉛中毒，2009年隴南徽縣、2015年金昌市，以及2018年白銀市也都爆發過類似事件。每次官方都迅速定下責個人，卻對系統污染裝聾作啞，污染治理永遠停在運動式的短期措施。

CNN採訪了一位當地母親，她的孩子雖然沒上涉事幼兒園，但她也明確表示，所有家長都認為食物根本不是中毒真正原因，真正原因只有政府知道，但政府不可能告訴他們真相。她甚至擔心被政府報復，不敢公開姓名。

官方雖然表示已經檢測食物、水、土壤，說食物樣本鉛含量超標2000倍，但這解釋依然站不住腳。一位吳姓家長質疑：「孩子們每週只吃一兩次所謂的三色糕點，怎麼可能中毒這麼嚴重？」

對比國外案例，美國弗林特市2014年也曾發生嚴重的鉛污染事件，但美國政府最終公開道歉，並撥款進行系統整改，賠償了受害家庭，才徹底解決了問題。而甘肅這次事件，官方並未採取系統性措施，而是迅速把責任推到幾名幼兒園員工身上，完全迴避了可能存在的環境污染問題。

甘肅這次事件真正暴露的，是中共地方治理機制完全失效，官方一再撒謊，掩蓋真正的問題，導致公眾信任持續崩潰。

朋友們，你怎麼看這次甘肅鉛中毒事件？你覺得官方到底在隱瞞什麼？污染真正來源又可能是什麼？歡迎留言分享你的看法。別忘了點讚、訂閱頻道，分享給更多朋友。咱們下期節目，再見。

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——《唐青看時事》製作組

（責任編輯：李紅）

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