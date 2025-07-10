【禁聞】天水鉛中毒案疑點重重 官方通報遭質疑

【新唐人北京時間2025年07月11日訊】7月初曝光的甘肅天水「褐石培心幼兒園」集體鉛中毒事件，日前官方通報稱，是食品中添加了彩繪顏料所致，並刑事拘留了8名責任人。不過，這一通報結果不僅未能平息公眾追問，反添重重疑點。

7月8日，天水市公布調查結果，稱涉事幼兒園共有251名孩童，檢測出233名血鉛異常，原因是褐石培心幼兒園的廚房人員，在園方同意下購買了「不可食用」的彩繪顏料，將顏料稀釋後添加到食物中。

至於園長和投資人用彩繪顏料替代食品添加劑的動機，當地公安局稱是為了進一步「擴大生源，增加收益」。

然而，這一說法反而讓不少人感到難以理解，認為事件存在幾大疑點。

根據《羊城晚報》記者和網友們的查詢，電商平台上的彩繪顏料和食用色素的價格總體相差不大，有些食用色素甚至更為便宜。既然如此，園方是出自於什麼樣的動機使用彩繪顏料來製作食品的呢？

而且在官方通告發布不久，就有顏料產商公開聲明，表示其彩繪顏料不含鉛等重金屬成分。

其次，為什麼在幼兒園負責人李慧芳設立的四家幼兒園中，只有一家出現鉛中毒？如果真的為了增加收益，為何其它三家幼兒園不採用同樣做法？

還有博主質疑，用彩繪顏料做出的食品肯定「難吃得要死」。幼兒園的廚師，究竟有何能耐將彩繪顏料的異味祛除？

大陸公務員王先生：「說是顏料，我覺得你是侮辱人，打開就有味，你做饅頭沒人吃的，麵點師、廚師，他不是傻子。」

旅美中國人權律師吳紹平：「中國的網友確實是非常的厲害。在中共把這個責任推給幼兒園、推給顏料的同時，很快，網民就從他們基本的調查當中，就已經把官方欲蓋彌彰的結論就給否認了。這個事實上就是很反常識，對不對？所以它才會引來這麼多人的不斷的質疑。所以這8個人被抓，他們無非就是想把這個事情就這麼糊弄過去，包括他現在確實也在做到刪減封號，甚至威脅家屬。」

此前，在鉛中毒事件曝光後，一些家長出於對天水當地醫療機構的不信任，帶著孩子到西安檢測和治療。

根據家長控訴，天水當地和西安中心醫院的血鉛檢測結果數值相差十幾倍，甚至二十倍之多。但是當局施壓家長，不准他們網上維權。

還有家長發視頻爆料，天水官員甚至追到西安的醫院「維穩」，試圖干預檢測結果。

旅澳歷史學者李元華：「其實這是明目張膽的威脅。最主要原因是在其它地方要治療之前肯定要檢測。那麼檢測這個鉛的中毒的含量，很有可能並不是官方現在願意透露的那些數據，或者說還能發現更多的問題，這是當地政府所害怕的，所以它才百般阻撓。」

復旦大學公共衛生學院教授厲曙光公開質疑，現在含鉛的食品添加劑已經幾乎不用了，而且鉛超標往往需要長期大量攝入才能達到這種程度。

不少網友則指向了另一種可能性——環境污染。

地圖顯示，在幼兒園不遠處，就有一個白銀有色集團的廠壩鉛鋅礦天水轉運站。公開資料顯示，白銀有色集團是中共國企，由甘肅省國資委監管。

吳紹平：「因為沒有直接的證據去證實這一點，但是大家從這種邏輯上的推理當中，那基本上指向的是這家國企。因為它屬於這個甘肅的國資委，是吧？那說明你在整個監管過程當中是存在瀆職的這麼一種行為，才會發生如此重大的汙染事件，對不對？」

旅澳歷史學者李元華表示，中共拚命掩蓋真相，顯然是想大事化小，很可能它在其中就負有責任。

李元華：「它監管不力，使得這些化工廠和冶煉廠，把這種有毒的廢水排到社會上，汙染了飲用水，讓它毒害居民，毒害幼兒。」

天水麥積區2006年也曾發生過村民集體鉛中毒事件。當時官方通報指當地一家工廠違規排放有毒廢水。有不少人懷疑這次是歷史重演。

編輯/王子琦 採訪/易如 後製/高玉

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/10/a104002477.html