天水疾控中心論文提及鉛污染地區兒童血鉛水平

【新唐人北京時間2025年07月12日訊】近日，甘肅天水幼兒鉛中毒事件持續發酵，官方通報迴避當地鉛污染情況，但天水疾控中心人員多年前研究論文顯示，該地區鉛污染對兒童造成影響早就存在。

7月11日，網友在網絡晒出圖片顯示，中國知網一篇名為《天水市農村鉛污染地區兒童血鉛水平對兒童行為影響的研究》，作者為甘肅省天水市疾病預防控制中心馬茂忠，公開時間為2010年8月5日，文章摘要提到，研究方法是「整群抽取天水市某農村鉛污染地區居住3年以上農戶1～16歲兒童共206名」。該文章發表在《地方病通報》2010年第3期。

據公開信息顯示，《地方病通報》是由新疆維吾爾自治區疾病預防控制中心主辦學術期刊，2011年更名為《疾病預防控制通報》，期刊以報導地方病及傳染病防控研究成果為主要內容，1992年被評為中國基礎醫學寄生蟲學核心期刊，其發表的論文被《中國期刊全文數據庫》《中國學術期刊綜合評價數據庫》等國內外權威數據庫收錄。

據大陸維普網信息，該期刊是中華醫學會系列雜誌優秀期刊。

網友說，「知網搜到了，看起來是真的論文。」「文中的成因是工業化鉛污染，研究統計對象是污染地區的農村兒童（應該無幼兒園）。這篇論文不是研究原因，而是後果。成因可參考同期的其他新聞」「顏料背鍋了這種有重污染的企業，就不應該建在人群居住地附近。」

天水幼兒鉛中毒曝出之後，官方通報稱是幼兒園後廚使用彩繪顏料添加到食品中所致，但該說法受到廣泛質疑，有專業人士發表專業分析說繪畫顏料根本無法添加到食品中。還有家長透露，已經畢業的兒童都被檢測出鉛中毒。更有顏料公司發布聲明澄清自家的顏料中根本不含鉛等重金屬。

有當地網友爆料，當地有重金屬礦業公司，當地水受到污染。

由於天水當地醫院檢測數據和外地醫院檢測數據相差幾十倍，家長們帶著孩子去西安、上海、北京、天津等地的醫院去檢測和治療。天水當局到西安阻擋家長治療，要求回到當地治療，被家長拒絕。

據報導，目前，上海、西安的醫院受到當局施壓，不再收治天水鉛中毒幼兒，更不能對鉛中毒事件發表言論。

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（記者李酈綜合報導/責任編輯：鄭宇）

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