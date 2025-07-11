美幼童誤吞電池中企賠3億 網：甘肅鉛中毒賠多少

【新唐人北京時間2025年07月12日訊】甘肅天水幼兒園集體鉛中毒，當局封口「維穩」引發民憤。此時保險公司披露中企賠付一名誤吞空調遙控電池的美國幼童近3億元人民幣，更加深了中國網民對中共的不滿。

7月7日，蘇黎世財險（中國）公司發布重大賠付（出險）公告，披露其超額再保險的中國廠商保戶對美國幼童的一起賠償案。但公告並沒有提到這家中國遙控器製造商的名字。

蘇黎世財險（中國）公司2023年4月接獲保戶報告。該保戶將一款空調遙控器出口到美國。2022年7月，美國一名6歲男童在家中誤吞這款遙控器內的電池，造成腸胃道永久性損傷。家長認為這款空調遙控器存在缺陷，才會讓男童誤食，因此提告遙控器製造商，並求償1.252億美元（約9億元人民幣）。

公告表示，蘇黎世財險（中國）公司與被告客戶及其辯護律師溝通後，律師建議與被告和解。最後雙方以4000萬美元（約2.87億元人民幣）達成和解。該公司已於今年6月18日完成總計1.4128億元人民幣（約2000萬美元，即和解金額的半數）的支付，「保單責任限額已用盡」，目前案件已經結案。

目前，關注甘肅幼童集體鉛中毒事件的中國網民大量轉發上述公告，並藉機嘲諷中共當局。有人表示，「這一刻我知道了國籍的重要性。」有人直言，這要是中國家長在中國提告，肯定是「涉嫌敲詐勒索」。

此外，7月10日中共為甘肅鉛中毒「洗地」，將一篇美國幼童血鉛超標的舊聞推上微博熱搜榜，同樣引來中國網民的嘲諷。這篇舊聞說，2014年美國弗林特市政府改變飲用水源導致許多兒童血鉛超標，2021年受害者們總計獲賠超過6.26億美元。網民紛紛留言：「甘肅賠多少？」

7月1日，甘肅天水市麥積區褐石培心幼兒園被曝數百名師生血鉛嚴重超標，其中許多兒童中毒住院。專家指，鉛中毒將造成永久性智力損傷。但家長們備受打壓，維權無門，甚至連正常的檢測和住院都遭到官方阻撓。

天水市當局下令當地醫療機構僞造血鉛檢測結果，家長們被迫帶孩子到其它省份檢測和就醫。甘肅省當局還派人跨省「維穩」，監控和壓制到西安住院的幼兒園家長，甚至阻撓幼兒園老師住院治療。天水市當局還以「不支付醫療費用」威脅家長帶孩子回天水「治療」。

上海知情者爆料，上海當局也已施壓醫院，禁止醫生受訪談論甘肅鉛中毒事件，當地醫院也不敢再接收來自天水的孩子。網民怒斥：「中共爛透了！」

另外，事發後當局聲稱鉛中毒原因是幼兒園後厨用彩繪顔料製作食品，因其説法太不合常理，引發網民嘲諷怒駡。網友發現幼兒園旁邊有一家地方國企的「鉛鋅礦轉運站」，因此懷疑當局是刻意掩蓋環境污染，逃避責任。

（責任編輯：尚傳）

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