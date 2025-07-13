高雄三元能源公司爆炸起火 15人受傷含3消防員

【新唐人北京時間2025年07月14日訊】鄰近機場的高雄小港區三元能源公司今天(7月14日)清晨起火，現場建築冒出大量濃煙，已知有12名員工及3名消防員送醫；高雄小港機場說，不影響班機起降。據一名上大夜班員工說，「反正就是爆炸了！」沒有人受困。

消防局表示，小港長春街工廠清晨5時許火警，出動46車、91人及機器人前往滅火，火勢持續控制中。

高市府警察局小港分局也派員協助交通管制及疏導，詳細起火原因與財損待調查釐清。

高雄市政府環境保護局表示，起火時風向為東北風，火點下風處感測器隨即出現細懸浮微粒（PM2.5）高值情形，影響範圍擴及約6公里。

環保局表示，未測出有毒氣體或波及毒化物，預估影響小港空氣品質，後續將依違反空氣污染防制法裁罰。

另外，因風向可能導引污染物往西南傳遞，下風處留意可能受異味影響，民眾應盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如果外出應戴口罩。

高雄市長陳其邁趕赴現場後表示，工廠起火，附近居民憂心，只知道工廠是做電池，盼相關單位要徹底調查。

據聯合新聞網報導，三元能源科技公司大夜班一名員工說，「反正就是爆炸了！」有些人有擦挫傷，前面有些小爆炸，大家互相幫忙一起逃跑，沒有人受困，公司是做電動機車的電池。

三元能源科技公司屬於台泥企業集團，2021年成立，是專責高雄小港建製全台首座超級電池工廠。

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（責任編輯：盧勇信）

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