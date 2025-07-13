又一「天水事件」 杭州一小學數百學生流鼻血

【新唐人北京時間2025年07月15日訊】甘肅天水兒童鉛中毒事件還未解決，浙江杭州一小學的學生出現流鼻血、乾咳等身體異常情況，家長反映，學校緊鄰橡膠輪胎廠，污染很嚴重，因此質疑學校選址有問題。

7月13日，據大陸極目新聞報導，近日，有網友在社交網站發帖稱，杭州市文海第二實驗學校學生出現流鼻血等身體異常情況，該校2024年9月前後搬進新校舍後，很多學生出現流鼻血的情況。其中一名家長稱，多名學生在近一年間出現流鼻血、鼻炎、反覆咽喉異物感及乾咳問題。家長們稱，「孩子常在操場聞到刺鼻氣味。」「運動後頭暈加劇」。

有家長發帖說，「我就是文二的家長，我們班級搞了一個接龍，流鼻血的孩子幾乎占一半，幾百個孩子肯定是有的。」「學校裡氣味還是很刺鼻，在學校裡待了一會，有點頭疼和喉嚨疼。」「剛開始，以為只是我們家孩子體質不好，流鼻血，結果問下來，大家都這樣，觸目驚心。孩子這半年來，流鼻血次數明顯變多，有時連續幾天都會流鼻血，血量還很大，作為家長，真的無助又心疼」。

該校學生家長介紹，學校緊鄰著輪胎廠，和輪胎廠之間連圍牆都沒有，只是用幾個柵欄隔開，家長懷疑，是輪胎廠排放的物質造成空氣污染。

當地很多民眾在網絡爆料，「下沙那個輪胎廠污染太嚴重了。尤其晚上偷偷排放。我女兒也經常流鼻血，回老家就好了。」「住在下沙大學城北，經常半夜聞到刺鼻的化工味，喉嚨常年不舒服，打過12345，沒回應！」「我們家孩子就在這學校，一年級，說不止五個同班同學流鼻血，我都不準備讓她開學去上學了，太可怕了，還是我自己教吧」。

有知情人透露，是學校選址不當，「本來新校區的選址不在這個位置，最初選址在大都文苑小區對面，不知道最後誰拍板的建到現在這個位置」，之前就有很多家長投訴，但都是不了了之。

網友指出，根據《浙江省義務教育學校布局專項規劃評估導則(試行)》(浙教規〔2019)42號)規定的安全選址原則，學校必須遠離污染源、生產儲存易燃易爆物的車間廠房，且不得毗鄰「垃圾堆場、垃圾(污水)處理廠等危及學生安全的場所，文海第二實驗學校當前選址嚴重違反安全原則。

「工廠是早就在的，應該是查誰給批的學校造在工廠隔壁，而且周邊沒任何小區，非要選那裡，小區多的地方的空地反而不選換到那裡去」。

因此質疑，「請問規劃局是如何審批的!!!」

7月14日，錢塘區教育局等部門工作人員回應大陸媒體稱，「已成立工作專班調查此事，並對涉事企業的排放物進行全面檢測」。

網友表示，很多地方當局把學校選址建在「便宜沒人要的地塊」，不管安全問題，甘肅天水幼兒園幼兒鉛中毒事件也是同樣的情況，「一般臨近化工廠那種便宜沒人要的地塊都是強逼學校搬新校區過去，這種案例已經不是一次兩次了，白銀那個也一樣」。

7月初，甘肅天水一幼兒園爆出幼兒鉛中毒事件，當地聲稱是幼兒園後廚添加彩繪燃料所致，引發廣泛質疑，同時，鉛中毒的幼兒在天水醫院檢測的數據和在西安醫院檢測的數據相差幾十倍，全網憤怒要求真相，輿論壓力之下，7月12日，甘肅省當局稱成立調查組，提及調查。

（記者李酈綜合報導／責任編輯：徐耕文）

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