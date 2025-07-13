甘肅幼兒鉛中毒事件 民眾呼籲公開真相

【新唐人北京時間2025年07月15日訊】甘肅天水「幼兒鉛中毒」事件引發了全網關注 ，受害家長遭到封口。7月12日，甘肅當局聲稱「成立省委-省政府調查組」，當地民眾呼籲官方公開真相，徹底解決問題。

甘肅省教育廳官微在7月8日轉發了中共央視新聞關於「加沙兒童因藥物短缺生命垂危」的報導，稱「心疼加沙孩子」，被網友罵翻後，匆忙刪除；但天水幼兒鉛中毒的受害者家長，卻被當局要求封口。加上蘇黎世財產保險（中國）有限公司近日賠付一名誤吞空調遙控器電池的美國幼童，將近3億元人民幣，更加深了民憤。

由於對天水醫療機構的不信任，家長帶著孩子到外地檢測和治療，約有兩百多名幼童和六名老師在西安中心醫院住院 。

受害家長楊健：「孩子睡覺老是抽搐，每天都要輸液，它是一個長期治療的慢過程。還有沒有其它重金屬？這是我比較操心的事情。天水的幹部還在西安做思想工作，保安24小時值班。就怕有利益鏈，我們說出去的話，錄音錄頻的，我們不能說啊。」

面對輿論的質疑，12日，甘肅當局聲稱「成立省委省政府調查組，提級調查天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛異常問題」，還稱「請生態環境部、國家衛生健康委等部委專家參與。國務院食安辦派出工作組指導督辦。」

該幼兒園附近居民王女士表示，她的孩子也在鄰近的幼兒園上學，同樣擔心受怕，是否與鉛廠污染有關？希望官方公開真相，徹底解決問題 。

天水麥積區居民王女士：「我們以前都是農村的嘛，這幾年到那附近去買房子，然後就住那裡。檢測那個醫院確實是黑心醫院，那醫院害了不少人啊，全國各地都在發聲，看著他們怎麼處理。」

2024年畢業的幼童家長發帖說，「孩子畢業一年後，血鉛值還是超標，希望獲得幫助。」還有同一個小區的一歲半幼兒也出現症狀。

上週，官方通報稱，該起事件是幼兒園後廚添加彩繪顏料所導致。但此說法受到廣泛質疑。

大陸學校食堂供應商吳先生表示，食用色素很便宜 ，用顏料製作食品等於投毒，正常人不可能這麼做。

大陸學校食堂供應商吳先生：「不可能是顏料的問題，食品添加劑的色素用量零點幾克，就可以達到顏色很鮮亮的效果，那就更不要說工業級的了。最大的一個區別就是，它的重金屬含量是非常多的，首當其衝應該是鉻超標，西安的一個檢測報告，只是標註了鉛超標。」

新唐人電視台記者熊斌、彭新宇採訪報導

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