【禁聞】中國鉛中毒未息 廉價手機殼鉛含量超標

【新唐人北京時間2025年07月15日訊】甘肅天水市褐石培心幼兒園集體鉛中毒事件還未平息，大陸媒體最近披露，在中國電商平台銷售的廉價手機殼，部分有鉛含量超標問題，長期使用恐讓人慢性中毒。

7月13日，多家大陸媒體披露，最近中國電商平台販售的一些「9.9元包郵」手機殼，陸續收到消費者投訴，收到包裹一打開就聞到新殼散發濃烈的塑膠味，一旦手機發熱，味道更刺鼻。

報導稱，浙江省市場監督管理局曾對20款手機殼進行檢測，發現部分低價手機殼的鉛含量，超過國家標準上限的30倍。

而若是鉛含量超標，不僅對人體細胞有害，還可能破壞骨骼，引發腎衰竭。

報導指出，有些廉價手機殼，由於甲醛、苯系物超標，會伴隨刺鼻氣味，長期接觸可能引發慢性中毒。

台灣國家安全研究所研究員沈明室：「不只是手機殼，我們看到中國大陸裝潢使用的塗料或者是材質其實也是超標，而且也會甲醛或者是鉛中毒的。所以這些後果跟影響，第一個是為了賺錢，然後毫不顧忌人體的健康。也許有國家標準，但是並沒有嚴格的執法，或者是貪腐，跟廠商掛鉤，地方的公安也不太去管跟人民的健康有關的事情，所以這個影響會更加嚴重。」

就在剛剛過去的幾天裡，甘肅省天水市褐石培心幼兒園被爆出超過200名幼兒鉛中毒，引發公眾輿論的憤怒。全網都在質問，誰應該為這次鉛中毒負責？

沈明室：「甘肅天水的事件，不管這些小朋友鉛中毒是什麼原因造成，其實都非常離譜，為了讓吃的東西有顏色，竟然用顏料來著色。另外也有說附近有個鉛礦的礦藏地，鉛滲透到水裡，可能水喝了以後也有鉛中毒。」

中共官方則引導輿論，讓民眾認為褐石培心幼兒園使用「彩繪顏料」，是造成大量幼兒鉛中毒的主要原因，但這個說法受到廣泛質疑。

大紀元專欄作家王赫：「過去相關的聲音被政府有意壓制，老百姓發不出聲來。現在好不容易找了幼兒園這麼一個突破點，大家就把這個點進行突破，對官方造成一個巨大的壓力。這個鉛中毒的真相，和當地因為採礦所造成的環境污染，對當地民眾帶來的巨大的損失，這個真相它什麼時候能揭開？這個現在還不好說。」

北京學者劉明：「毫無疑問的，天水幼兒園兒童鉛中毒問題，肯定是跟中共國有的，或者說是黨有的採礦企業有著高度密切的關聯性，這是毋庸置疑的，所謂的顏料中毒純屬胡扯鬼話。」

眾多網友要求甘肅省教育廳回應，但甘肅教育廳一直保持沉默，也沒有任何一個中共官媒對家屬和網友的質疑進行報導和調查。

劉明：「在中共那裡，哪有什麼民生，只要能用來滿足所謂的高科技，實際上是加強它的極權統治的需要，它管你什麼民生不民生，什麼污染不污染，只要不污染到北京，只要不污染到中共最高層權貴，不污染到中南海，它管你那麼多。民生在它眼裡什麼都不是。」

面對輿論聲浪，7月12日，甘肅當局聲稱「成立省委省政府調查組提級調查」等等。

沈明室：「因為如果官官相護，恐怕也很難做到公平，我覺得最好的方式就是公開，公開所有檢驗的結果，原來地方政府的檢驗為什麼跟其它地方大醫院檢查結果是不一樣，實際上用繪畫的顏料加入食物當中的理由是什麼，另外附近有個鉛礦的問題，實際對地下水或者飲水做個檢測等等，其實很多問題都有答案。」

網友對官方的回應並不買帳，指出之前的北京協和醫院4+4事件、罐裝車混裝食用油事件等都沒有真相。

編輯/孟心琪 採訪/駱亞 後製/鐘元

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