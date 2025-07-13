【禁聞】天水鉛中毒事件發酵 更多真相曝光

【新唐人北京時間2025年07月16日訊】甘肅天水天水市麥積區褐石培心幼兒園發生集體鉛中毒事件並被當地政府聯合醫院、媒體等掩蓋真相，引發輿論關注。在外界的質疑下，事件被提升省級調查級別。有網友揭露，事發幼兒園的建築用地之前是一個鉛鋅礦企業的廠址。在2006年，這個地區早被檢查出含鉛量嚴重超標，因為政府的不作為讓悲劇再度上演。

中國甘肅天水幼稚園鉛中毒事件還在持續發酵，外界質疑官方說法「鉛中毒與幼兒園廚房人員錯誤使用繪畫顏料有關」。

事件曝光後，許多受害兒童家長控訴，他們的孩子在甘肅和西安兩地醫院的血鉛檢測結果相差甚遠。當局不僅沒有協助受害家庭，反而禁止他們在網上維權，甚至天水官員還追到西安的醫院「維穩」。

受害家長趙強（已變聲）：「醫院檢查結果數據相差二十幾倍。孩子在西安差不多200多名，沒聽說有好轉。官方通報了，有些東西我們不能說，說錯一個字，要坐牢的。」

甘肅天水血鉛受害者家屬再次被甘肅省政府派人騷擾。上海一名醫師發文表示，現階段請家長不要去上海，因為醫院領導怕惹上是非。

受害家長楊健（已變聲）：「天水的幹部還在西安做思想工作，保安24小時值班。就怕有利益鏈，我們說出去的話，錄音錄頻的，我們不能說啊。」

在外界的質疑下，事件被提升省級調查級別，由省委書記、省長親自掛帥，並由國務院食安辦派出工作組督辦。不過，民眾擔心就像三鹿毒奶粉事件一樣，最後都是不了了之。

中國商人王彦：「環評造假，中共歷來什麼都造假的，中共歷來沒有把老百姓的生命當回事，你看看，每次出現重大的食品安全問題，它不是掩蓋隱瞞就是一天拖，然後就是推卸責任，從來沒有監管食品的安全。如果我們的小孩在那邊，我肯定是不放心的。」

有網友爆料，自己是甘肅本地人，事發幼兒園的建築用地之前是一個鉛鋅礦企業的廠址，名叫「廠壩鉛鋅礦」。成立於2011年，隸屬於白銀有色集團股東有限公司。早在19年前，天水就曾經發生血鉛事件，現在悲劇再度上演。

旅美時事評論員唐靖遠：「同樣還是在這個麥積區就已經爆發過大規模的成年人和兒童的鉛中毒的事件。在15年前，當地的這些學者他們其實已經有專門針對著200多個當地的兒童進行血樣的採樣，然後進行了這樣一個統計，專門研究就是兒童的血鉛中毒和血鉛過高的這樣一個科學，還在當地的醫學雜誌上面其實有進行發表的。就說明當地的血鉛的升高，就是對人群的這種鉛中毒或者是血鉛升高的這樣一系列的這些案例的出現，在當地其實早就是一個常態了。」

旅美時事評論員唐靖遠認為，這次幼兒園爆發鉛中毒事件，可能就是當地這個鉛鋅礦污染了地下水或者土壤所造成的，這間接證明年當地政府的不作為。

唐靖遠：「因為根據這個醫學的這些專家他們的判定，這些孩子他們這種鉛中毒應當是一個很長的時間，是一種慢性積累的過程了。那麼也就是說以這個天水市當地調查組他們官方所做的這些行為，它為了這個卸責才刻意的、惡意的把這次鉛中毒的事件，把它歸因於說是後廚人員使用了違規使用了顏料來給食物染色，這樣一個把它歸因為是一個汙染的事件。就是當地的天水市的政府他們為了推卸責任，其實在有意的構陷一些民間的人員。」

大陸博主「金話筒60秒」分析指出，「這次出事的幼兒園離1個鉛鋅礦轉運站不足2公里。這些環境因素查了嗎？」這個視頻目前已經被下架。

編輯/黃億美 採訪/常春 後製/鐘元

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