7月15日兩岸掃描 中國多地遭遇高溫 西安上空現巨大日暈

【新唐人北京時間2025年07月16日訊】下面進入今天的兩岸掃描單元！

杭州一小學多名學生流鼻血 輪胎廠被疑是禍首

甘肅天水兒童鉛中毒事件，尚未平息之際，7日13日，又爆出浙江杭州一小學的學生出現流鼻血、乾咳等身體異常狀況。據家長反映，學校緊鄰橡膠輪胎廠，污染嚴重，因此質疑學校選址有問題。

抵制「網證網號」制度 青島出現反對傳單

7月15日，中共「國家網絡身分認證」系統將正式上線，儘管官方還沒有公布全面強制接入時間表，但不少民眾擔憂，這項統一網絡身分認證制度，未來將被用於更嚴厲的網絡控管。法律人士表示，這是典型的國家級數字管控系統。近日，青島街頭陸續出現反對該制度的匿名傳單，引發關注。

抗議搬廠不賠償 深圳信濠光電數百人罷工

近日，深圳信濠光電科技股份有限公司發生大規模罷工，數百名員工集體停工抗議，他們聚集在公司辦公樓外，反對公司以「搬遷」名義迫使工人離職，但卻拒絕經濟賠償。工人表示，罷工行動持續兩天，他們曾求助當地政府，但無人理會。

中國多地遭遇高溫 西安上空現巨大日暈

高強度的高溫熱浪正在襲擊中國，多地氣溫破紀錄。7月15日，陝西西安有多個區縣溫度突破40℃。

中國民眾：「西安今天43度，最高氣溫哦，地表溫度估計60度。」

當天中午，西安天空還出現日暈，網友調侃稱，西安今天熱出圈了。

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