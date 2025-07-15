陪你去看流星雨——英仙座流星雨2025觀測全攻略

【新唐人北京時間2025年07月18日訊】「陪你去看流星雨，落在這地球上，讓你的淚落在我肩膀……」

每當夏夜降臨，天幕之下，成千上萬的流星劃破夜空，如銀河碎片灑落大地。對於無數天文愛好者和浪漫的觀星者來說，流星雨不僅是大自然的奇觀，更是願望與夢想的寄託。讓我們隨著這首經典旋律，一起走進2025年最值得期待的流星雨之夜——英仙座流星雨。

英仙座流星雨是每年夏天最引人注目的天象之一。它由斯威夫特-塔特爾彗星（Swift-Tuttle）遺留在軌道上的塵埃碎片，在地球穿越時被大氣層點燃而形成。英仙座流星雨以速度快、亮度高著稱，是一年中最壯觀、最易觀測的流星雨之一。

2025年極大期將在8月12日至13日夜間到來，尤其是午夜到黎明前。屆時，天空中有望每小時看到高達100顆流星。今年的極大期恰逢新月，夜空格外黑暗，非常適合觀測。午夜至凌晨時段，英仙座在天空中位置最高，流星數量也最多。雖然流星雨的輻射點位於東北方向的英仙座，但流星軌跡會橫掃整個夜空，無論望向何方都有機會見到。

觀測英仙座流星雨的小貼士：

遠離城市燈光：選擇遠離城市、沒有光污染的開闊地帶，觀測效果最佳。

肉眼觀測最佳：無需望遠鏡，直接仰望星空就能欣賞流星雨全貌。

提前適應黑暗：讓眼睛在黑暗環境中適應20分鐘，更容易看到微弱流星。

準備舒適裝備：帶上躺椅或墊子，穿好保暖衣物，舒適地仰望星空。

無需只盯東北：雖然輻射點在東北方，但流星會划過整個天空，無需只看一個方向。

保持耐心：有時需要等上十幾分鐘才會遇到一顆明亮流星，靜心等待更有驚喜。

常見問答：

英仙座流星雨要看哪個方向？

一般推薦朝東北方天空仰望，但其實流星會划過整片夜空。 一定要用望遠鏡嗎？

完全不需要。流星雨範圍很大，用肉眼觀測即可。 如何拍攝流星雨？

建議使用廣角鏡頭、三腳架和長時間曝光，有機會捕捉到流星划過的光痕。

（記者李思文綜合報導/責任編輯：林清）

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