杭州自來水現濃烈惡臭味 民眾超市瘋搶瓶裝水（多視頻）

【新唐人北京時間2025年07月17日訊】7月17日，有關「杭州出現臭味自來水 居民搶購瓶裝水」的消息引發關注，相關話題登上熱搜。

7月16日上午9時起，杭州市余杭區仁和街道及良渚街道部分區域自來水出現明顯異味。有人形容是下水道味，有人說是死魚爛蝦味等臭味。

「昨天（16日）晚上8點多，看到小區群裡在說水臭了。我回家打開水龍頭，果然臭得不行」，吳先生告訴封面新聞，在主臥衛生間裡打開水龍頭，整個房間都聞得到異味，沒法洗澡，也不敢用這個水煮飯喝水，附近的礦泉水都被人搶光了。

「水燒開都是臭的，晚上9點多想出去買桶裝水，都買不到了。」李女士（化名）說，16日下午5點半，物業在小區業主群裡發布通知讓不要飲用自來水。

「類似於死老鼠、爛臭螺螄的那種惡臭味，水有點發灰。」7月17日上午，家住餘杭區良渚文化村附近的居民對極目新聞說，16日晚，她洗菜時聞到了臭味，覺得噁心，放棄了做飯。她找到附近超市買純淨水應急，水被搶購得幾乎缺貨，好在老闆自己開車拉來了很多，也沒有漲價。

她表示，她家17日也會繼續使用純淨水，一共花費了約150元人民幣買水。她了解到，17日上午，有不少居民到附近的崇福山接山泉水使用。

另有居民表示，16日8點左右，她發現了自來水的異味，洗手時能聞到，手上的異味也很難散去。她家購買了純淨水應急。截至17日上午，異味仍然存在，她想知道，是什麼原因導致自來水的異味，對人體是否會有傷害。

杭州余杭水務控股集團有限公司7月16日晚間通報稱，16日上午，仁和街道及良渚街道部分區域出現自來水氣味異常。該公司已切換其它水源供水，並對相關管網沖洗。截至16時30分主管網已恢復正常，末梢支管尚有「存水」殘留，請廣大用戶排放管道內「存水」至正常後方可使用。具體原因正在調查。

據澎湃新聞報導，直至16日晚12點左右，仍有多個小區業主反映家中用水發臭。一位不願具名的市民反映，自來水散發濃烈的臭味，且異味到16日晚11點多仍未消除。

杭州市余杭區良渚街道杜甫新苑小區業主鄭先生表示，截至17日早上7點，該小區仍處於停水狀態。他表示，水務公司的通報僅提及每戶免5噸水費，對人體健康影響及淨水器濾芯損失等關鍵問題避而不談。

7月17日上午，有網友表示自來水異味變淡，但仍未完全消除。17日上午10點多，時先生在家裡進行了一個測試——將水龍頭濾芯拿掉，用洗臉巾將水龍頭包起來。

「肉眼是看不到髒東西的，放水不到一分鐘，可以看到變成淺褐色，放水半小時，成了深褐色。」時先生說。

不少網友猜測此次異味是接錯了管網導致。96390水務熱線的一名客服人員回應極目新聞稱，供水水源來自千島湖，系原水波動導致嗅味異常，有異常的水進入了管網，該公司檢測到異常後已及時切換水源，正在調查事發原因。

當地網民留言，「確實是又黃又臭 這是事實。」「趕緊買桶裝水吧，自來水別用了，還做飯呢。」「就是有糞，各種病毒細菌，我水龍頭全封住了，手都不敢洗，你敢吃，你真牛，物業沒通知不要飲用嗎？儘量別碰。」

「余杭仁和自來水臭死了。只能買礦泉水洗菜做飯了。」「不知道哪個豬腦子把污水混到飲用水裡了，害苦了我們良渚、仁和這些地方的人。」「開始時仁和，慢慢輻射周邊。我今天店都不開了。這個水煮飯吃下去我怕客人中毒。」

還有人說，「關鍵水源地為什麼被污染了？水源地污染的原因源頭調查清楚。」「聽說是糞水管接到主管網了，太慘了，等同於吃屎。」「管道接錯了，污水進入了自來水管道。下午從源頭投方消毒水。昨天下午到晚上全是消毒水。」「應該追查責任。」

（責任編輯：唐正）

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