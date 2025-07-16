杭州「自來水管接污水管」？官方闢謠 市民要真相（視頻）

【新唐人北京時間2025年07月19日訊】近日，浙江杭州餘杭區出現自來水發臭，網傳警方通報稱，有人將自來水管道接到排污管網，當局對此「闢謠」，並在網絡壓制相關信息的傳播。網友紛紛質疑，「那真相是啥？」「測個成分有那麼難嗎？」

7 月 16 號傍晚，浙江杭州餘杭區的居民懵水龍頭一開，水是黃色的，並發出臭味。事件在網絡發酵後，名為@豆米金金網友博爆料稱，調度系統出問題了，有人把排污閥調到供水管網上了，瞬間引起了軒然大波。當地網友紛紛表示，「太噁心。」「還用這水做了飯，一家人都吃了，越想越覺得噁心，差點把隔夜飯都吐出來」。

但也有網友質疑，「這怎麼可能？供水管和排污管不是兩個系統嗎？」

7月18日，網傳一份落款為「餘杭分局良渚派出所」發布的一份警情通報顯示，「杭州水務集團幹部劉某某，對2024年9月23日集團董事長表達強烈不滿，產生報復心理。」「將主城區13處水路接駁下水糞水排污官網」。

當天，杭州市公安局稱，此「通報」為不實信息。

網友紛紛質問「那真相呢？」「真實情況？哪個部門出來說說呢？」「請問真相是什麼？」「我蹲了兩天也沒蹲到個答案。測個成分有那麼難嗎？」

有網友反映，現在當局已經壓制相關消息，報導發不出來。

還有杭州市民反映，到中共央視新聞評論區請求調查自來水被污染事件，被央視新聞給拉黑了。

當地一位女士發視頻說，現在水還是黃的、臭的，不敢用，「大夏天，上萬家庭用水被污染，我生氣的是，官方只是草草的發了個通知，並不說污染源是什麼，也沒有設置緊急的供水點」，該女士說，她們小區已經有好幾個業主因為腸胃炎去醫院了，「城市用水這麼大的事情，為什麼處理的這麼慢，這麼潦草？」

該女士說，她們附近小區的居民在個平台的留言以及發布的視頻都被下架了及限制發布了。

知情人透露，16日早晨九點水務公司就知道水污染了，一直不通報，「早上9點他們就知道了，不通報想偷偷處理，沒想到水污染的這麼嚴重被居民知道了。」「16日上午就出問題了，沒停水，沒通知，讓不明真相的人用了一天的髒水」。

16日中午開始，有人陸續發現家裡的水是臭的，開始投訴，投訴越來越多，眼看瞞不住了，水務公司才在電話中承認自來水污染了。

16 日晚上和 17 日下午，餘杭水務控股集團有限公司終於發布了兩個通告，第一個通告稱已組織人員對管網進行清洗，水質早就正常了，市民們多放放就可以正常使用，第二個通告還是說水質正常了，多放放就能用，為了補償大夥，公司將為每戶減免五噸水費。

但是對於到底發生是什麼造成水質異常，隻字未提。

知乎網友評論說，「感覺類似這樣的匪夷所思不可置信的事，以後會越來越多，別說杭州，上海一樣逃不掉。而且事後不解釋不道歉不賠償，最多就是家裡全部水龍頭打開48小時嘩嘩排放污水不收錢啦~ 至於後續如何，消毒？追責，賠償？」

「以前多少還是在意的，經過那三年，他們覺得的確可以不用在意。這次還給了5噸水，以後啥都不給，老百姓照樣受著乖乖的聽話。底線都是一點點試出來的」。

（記者李酈綜合報導／責任編輯：徐耕文）

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