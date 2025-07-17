三伏貼藥性溫和，但仍建議由中醫師確認穴位敷貼藥餅，才能獲得最佳效果。（馬偕醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對夏天濕熱，冬天濕冷，空氣污染日益嚴重，飲食多樣化的情況，罹患過敏性疾病患者逐年增加，馬偕紀念醫院中醫部主治醫師張絜閔指出，現在正是冬病夏治的最佳時機，民眾可把握即日起到8月30日，進行「三伏貼」灸療，透過調理體質強化免疫力，有效改善秋冬常見的鼻過敏或慢性咳嗽。

不過，張絜閔也提醒，三伏貼並非人人適合，較適合過敏及虛寒體質者，年齡2到3歲以上能配合敷貼者。建議民眾諮詢合格中醫師，由專業判斷是否適合自身體質與病況後接受診治。

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張絜閔表示，在節氣上有所謂的「熱在三伏」與「冷在三九」，三伏貼正是利用一年中天氣最熱的時候，皮膚毛孔較易打開，藥物容易自皮膚滲透至經絡穴位，藉此提升免疫力、改善虛寒體質，臨床上約有8成病人可以獲得症狀改善。

張絜閔醫師表示，約8成病人在完整的三伏貼療程後可獲得改善。（馬偕醫院提供）

冬病夏治黃金期來了！醫曝三伏貼3年攻略

三伏的時間依夏至節氣而定，今年分別為7月20日（初伏）、7月30日（中伏）與8月9日（末伏），建議患者可以在7月到8月這段期間，每隔7至10日進行一次敷貼，一年敷貼三次，連續三年效果最為完整，若時程無法配合，也建議至少敷貼一次，以評估其對過敏症狀的改善情形。

夏天三伏貼 冬天不為過敏所苦

張絜閔表示，包括過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎或是容易反覆感冒的患者，也適用於部分吃中藥困難或害怕針灸的病人，除了對於正在發病的患者，如感冒、發燒，肺部感染或孕婦、2到3歲以下較無法配合敷貼治療的嬰幼兒、嚴重藥物過敏者較不適合進行外，三伏貼是以改善過敏症狀非常溫和有效的中醫治療方式。

敷貼方法與後續照護一次看

三伏貼是將調理好的藥餅敷貼於患者背部的大椎、肺俞、腎俞等數個穴位，一般成人建議依照醫師指示敷貼2至4小時，孩童因皮膚細嫩建議敷貼0.5至2小時後，時間到即可自行取下。穴位敷貼時，部分患者可能會有皮膚局部發紅、發癢及燒灼感，若不適情況加劇，可自行提前取下藥餅。

三伏貼選擇背部大椎、肺俞、腎俞等穴位敷貼。（馬偕醫院提供）

為確保安全，第一次接受三伏貼的患者，建議在門診等候10至15分鐘，經醫師確認皮膚狀況無虞後再離開，若發現皮膚有局部發紅及灼痛感，建議1至2小時後再沐浴，少數人在敷貼處可能出現少量水泡或色素沉澱，無須過度緊張，避免搔抓導致破皮即可。

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