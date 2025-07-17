【新聞直擊】共軍恐混入美軍！杭州出大事 居民喝「糞水」

【新唐人北京時間2025年07月18日訊】今日焦點：入境美國變貴！旅客加收一筆「誠信費」；微軟聘中國工程師維護美軍系統，美議員籲嚴查；馬雲頻頻高調露面，傳遞不尋常信號；杭州自來水惡臭，居民抱怨「喝糞水、洗糞坑浴」；俄羅斯手機斷網成常態，網絡自由恐繼續惡化。

【入境美國變貴！旅客加收250美元「誠信費」】

先來關注美國簽證收費的新變化。

根據美國最新通過的「大而美法案」，從2025會計年度開始，所有申請入境美國的非移民簽證人士，包含國際學生、觀光客、商務人士在內，除了繳付現有簽證費之外，還要額外繳納至少250美元的「簽證誠信費」。

CNBC新聞今天（18日）報導，美國旅遊協會（U.S.Travel Association）表示，這項政策的執行細節目前仍不明朗，具體何時開始收費、退費程序如何運作，目前都還不清楚。根據規定，如果簽證申請遭拒，就不需繳這筆費用。

新費用起徵點為250美元，並且未來將隨通貨膨脹而調整，國土安全部也被授權有權提高這一收費標準。休士頓移民律師布朗（Steven A.Brown）舉例說，目前申請一個H-1B簽證的費用是205美元，加上新增加的誠信費，總費用將達到455美元。

根據新法案，只要簽證持有人在美國期間守法，沒有從事非法工作，也未逾期停留超過五天，理論上就有機會退還這筆費用。

但布朗律師提醒申請人，最好將這筆錢視為無法退還，提前做好心理準備。

此外，國土安全部被授權負責收取這筆誠信費，但問題是，簽證的核發和延期，其實並不屬於國土安全部主管範圍。這也讓具體操作更加複雜。

美國國會預算處（CBO）估算，由於多數簽證效期較長，未來真正申請退費的人數可能不多，加上退費機制的建立可能需要數年時間，因此從2025年至2034年期間，這項措施仍將為美國政府增加約289億美元收入，用以減少聯邦赤字。

另外，新法案也同時將入境記錄表格（I-94）的申請費，從原來的6美元提高到24美元。

【微軟聘中國工程師維護美軍系統 美議員籲嚴查】

再來關注美國最新的國安爭議事件。

今天（7月18日），美國共和黨參議員湯姆．科頓（Tom Cotton）致信國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求解釋微軟公司聘用中國工程師，參與維護美軍雲端運算系統的具體情況。

科頓是參議院情報委員會主席，路透社報導，他在信中強調，中共的網路能力對美國構成極大威脅，美軍必須嚴防供應鏈中的安全漏洞。他要求國防部提供所有聘用中國人員的承包商名單，並說明美國負責監督的「數位護衛」是否有足夠的專業能力，能夠察覺並阻止可疑行為。目前，微軟拒絕對科頓的信件置評，國防部也還沒有回應。

這起爭議的起因，是美國調查媒體ProPublica在7月15日的爆料。他們發現，微軟長年以來秘密聘用中國籍工程師參與美國國防部敏感計算機系統的維護工作，而監管措施卻嚴重不足。

調查指出，美國安排持有安全許可的本國人擔任「數位護衛」，負責監督中國工程師的工作。但問題是，這些護衛大多缺乏技術專長，很多隻是退役軍人，薪資也僅比最低工資高一點。一名匿名護衛對ProPublica說：「我們只能相信他們沒做壞事，但實際上我們根本無法確認。」

前中情局（CIA）和國家安全局（NSA）高層哈里．科克（Harry Coker）表示，這種制度簡直是給間諜行動開了一扇大門。他形容：「如果我是間諜，這就是我夢寐以求的入口。」

美國前國防部信息主管約翰．舍曼（John Sherman）也對調查結果表示震驚，強調國防部必須立刻對相關安排進行全面審查。

面對各界批評，微軟公司則回應，他們已經向聯邦政府詳盡說明護衛制度的運作細節，並堅稱整個程序符合政府規定。目前，尚不清楚聯邦政府其他雲端服務商是否也有類似安排。

事件還在持續發展，我們也將持續為您追蹤。

【馬雲頻頻高調露面 背後傳遞什麼信號？】

7月17日晚，有網友在杭州西湖邊偶遇馬雲。當時他穿著休閒服、騎著單車，神情相當輕鬆，還與網友揮手打招呼，提醒大家注意安全，視頻在網上熱傳。

從去年底開始，馬雲已多次在杭州公開露面，包括參加阿里巴巴及螞蟻集團的20週年活動，還在阿里雲新財年啟動會上發表演講。

不過大家應該都還記得，馬雲從2020年11月開始，曾經一度消失在公眾視野當中。這與他當年10月在上海一場金融論壇上的言論有關。馬雲公開批評中共監管機構，認為他們思想保守，拖累科技發展。《華爾街日報》當時報導，馬雲這番話激怒了包括習近平在內的中國高層官員，導致習近平親自下令，叫停了螞蟻集團原本即將創造全球最大IPO的上市計畫。

知情官員透露，當時習近平認為馬雲影響力太大，已經威脅到中共的統治地位，於是開始全面整頓科技企業。報導還指出，當時馬雲控制的支付寶平臺，已經掌控中國近七成人口的金融服務，服務數千萬家小企業和數億個人，這讓中共高層早就看不順眼，擔心他的勢力過度擴張。

不過今年2月17日，馬雲突然再度現身北京，參加習近平主持的中央民營企業座談會，還跟習握了手，這也是他六年來第一次參加官方活動。不過，日本媒體《日經亞洲》卻觀察到一個細節，雖然中共央視特意播出了兩人握手的畫面，但黨媒新華社的官方報導，卻連馬雲的名字都沒提到。

日本分析人士中澤克二（Katsuji Nakazawa）認為，這其實是習近平一種微妙的政治妥協，習近平希望稍微調整一下對民營企業的態度，卻又不願讓外界覺得他過去打壓科技企業的做法是錯誤的。

中澤指出，習近平不可能公開承認錯誤，因為這會影響他在2027年下屆中共全國代表大會前的政治權威。

最近習近平失勢傳聞四起，而馬雲頻頻露面，這究竟是在傳遞什麼信號呢？歡迎大家留言，說說你的看法。

近日，浙江杭州余杭良渚街道、仁和街道的多個小區自來水突然變色並發出惡臭，很多居民反映用後噁心、拉肚子，還出現皮膚過敏等症狀。

當地不少人在網上留言說，水質出現嚴重問題，是因為水務公司將糞水排水管接到了飲用水供水管道上。有人反映，自己晚上洗澡，結果越洗越臭，「感覺洗了個糞坑浴」。還有人說，周圍的人都覺得自己喝「糞水」了。

余杭水務公司緊急「闢謠」稱，供水水源來自千島湖，源頭水發生異常，所以才有氣味異常，公司已經及時切換水源，正在調查事發原因。

7月17日，余杭水務公司再次發布通報稱，水質已經恢復，用戶可以正常使用，並承諾將給每戶5噸水費的減免。不過，余杭水務兩次通報都沒有交代污水原因。

當地居民表示，自來水並沒有像水務公司承諾的「已經恢復正常」，仍然惡臭無比。

據九派新聞報道，18日，一位當地居民表示，「目前在家住的人很少，因擔心附近飯店也受影響，吃飯選擇去3公里外的餐廳。現在洗澡還是要去酒店開房間，一天（吃飯開房）成本其實有四五百元。」

家住杭州未來科技城附近的張女士（化姓）表示，「現在自來水的臭味小了一些，但仍然覺得很髒，還有很濃重的消毒水味。大部分業主自行購買並儲存了大概夠用一周的水，打算接下來一段時間都不用自來水。」

早在2020年，杭州就發生過水污染，西湖區的垃圾廠污水接自來水，導致村民出現拉肚子、過敏和腸炎等症狀，村民維權反遭特警暴力抓捕。

【俄羅斯手機斷網成常態 影響數千萬居民生活】

近期，俄羅斯多地頻繁出現手機網絡中斷，影響範圍從靠近烏克蘭邊境的戰區，到西伯利亞及遠東地區，此外，Wi-Fi中斷的情況也時有發生。

據美聯社報導，當地一些居民表示，斷網導致銀行卡支付無法完成，出租車和共享交通服務的應用程序無法正常運作，ATM自動取款機有時也會失效。

當局表示，這些中斷是為了防範烏克蘭無人機攻擊的安全措施。

僅本週四，俄羅斯80多個地區中有61個報告手機網絡中斷，42個地區出現寬頻網絡故障。

據報導，這些網絡限制始於今年5月，當時莫斯科為紀念二戰勝利80週年舉行閱兵，首都手機網絡連續數天中斷。

克里姆林宮發言人佩斯科夫證實，這是應對無人機威脅的措施，並表示將「視需要」持續實施。

6月初烏克蘭的「蜘蛛網行動」使用無人機攻擊俄羅斯境內機場，導致俄羅斯損失70億美元後，當局進一步擴大了網絡限制範圍。

在靠近烏克蘭邊境的別爾哥羅德地區，一名社交媒體用戶在州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）的官方帳號下面抱怨，沒有手機網絡和運作的警報系統，村民只能敲擊鐵軌來警告鄰居有襲擊。

專家表示，這是克里姆林宮長期控制網絡的一部分，當局近些年已封鎖Twitter、Facebook和Instagram等平台，並計畫推出一款國家監管的全國通訊應用程序。

數位權利組織Access Now警告，這種以安全為由的網絡限制可能被當局濫用，進一步侵蝕俄羅斯的網絡自由。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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