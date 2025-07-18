杭州自來水5月已變質？原水糞大腸菌群漲730倍

【新唐人北京時間2025年07月20日訊】杭州飲用水發臭事件持續發酵。官方數據顯示，當地原水污染早在一個月之前就已經爆發，一個水庫糞大腸菌群驟漲730倍。網民猜測，「今年肯定出現了某些事情」。

中共河南官媒《大河報》7月19日報導，杭州苕溪原水糞大腸菌群數值超過三類標準，5月糞大腸菌群漲730倍。

根據中共余杭區政府官網公布的《2025年6月餘杭區水源水水質情況》，苕溪永勝取水口糞大腸菌群數值超過三類標準（三類標準為小於10000個/L，而實際檢測數值為16000個/L）。

根據相關規定，地表水環境質量標準超過三類（四類和五類），已不適合引用，主要適用於一般工業用水區，人體非直接接觸的娛樂用水區，農業用水區及一般景觀要求水域。

根據中共生態環境部制定的《地表水環境質量標準》（GB 3838-2002），飲用水水源地水質標準，一至三類水關於糞大腸菌的標準是，一類水質<200個/L；二類水質<2000個/L；三類水質<10000個/L。

根據余杭官方網站公布的2025年1-6月水源水水質數監測數據，苕溪永勝、奉口兩個取水口糞大腸菌群檢測結果顯示，奉口取水口糞大腸菌1-4月都達標，5、6月超標，為三類水質。

永勝取水口糞大腸菌群1-4月都達標，為一、二類，且檢出值較低。但從5月開始，數據開始出現異常，5月份數據是7300個/L，為三類水質；6月份急漲到了16000個/L，為四類水，接近五類限值。

此外，還有兩個水庫，甚至達到了28000和24000個/L。

有網友留言：「我特意對比了去年同期數據，相對來說都很正常。偶爾出現一次高值也會在治理後恢復正常也就是說，今年肯定出現了某些事情。」

杭州臭水事件爆發後，網絡熱傳是因為水管接駁了污水管。有網傳當地公安通報指，是當地水務集團一名幹部報復上級，通過修改指令將該市主城區13個管道接駁糞水排污管道。但當地官方通報隨後稱「異味來自藻類」，並稱「糞水」説法是「網絡謠言」。但該通報引發廣汎質疑。許多網民質問，如果只是水源藻類變質，經過水廠過濾後，只可能水質會有問題，不可能出現惡臭和大量異物。

《大河報》的上述報導，與杭州市官方「異味來自藻類」的通報口徑有些相似，將「臭水」源頭指向取水的水庫。

7月16日，杭州余杭區市民反映家中自來水沒法用，發臭、發黃、還有異物。許多網民相信，只有污水進入自來水管才會產生這種效果。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：雲濤）

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