杭州臭水檢測機構拒檢 5年前污水曾進自來水管

【新唐人北京時間2025年07月20日訊】浙江杭州自來水惡臭。民衆懷疑喝了「糞水」，但維權困難，省內外檢測機構都拒絕檢測水樣。杭州曾多次發生類似事件，2020年官方承認污水進到自來水管。

7月16日，杭州余杭區爆發「臭水」事件。官方次日就稱「問題已解決」。但迄今已過去4天，仍有部分居民在網上爆料，家中自來水還不能用，依然靠購買瓶裝水度日。

當地許多市民因為使用了變質自來水，出現嘔吐、皮膚瘙癢等症狀，被迫就醫。但事後當地稅務部門未賠償居民的健康和財產損失，僅宣稱每戶減免5噸水費（合人民幣十餘元），用來排放管道內「殘存的污水」。不過，有市民抱怨，家中放水時水表仍在運轉，因此懷疑這十幾塊錢的水費補償也可能泡湯。

自來水污染讓當地居民生活陷入困境。還有許多人擔憂會影響當地的房價。當地居民試圖展開維權，但困難重重。

位於余杭區良渚街道的錦雲坊小區業主反饋，該小區業主們聯係四家省內和一家省外的飲用水檢測機構，對方都拒絕接受檢測水質的委託，拒絕的理由「不便透露」。這似乎顯示，中共當局已經針對杭州「臭水」事件，啓動全國範圍的「維穩」。

杭州業主在群中提到，杭州當地不給檢測，但如果業主帶水樣到外地檢測，余杭的水廠可能會以「水樣保存不善導致二次污染」為由，不承認檢測結果。因此維權難度非常大。

當地自來水惡臭、變色，還帶有大量異物。民衆普遍懷疑是污水進入自來水管道。網傳當地公安通報稱，水務系統一名官員報復上級，修改操作指令導致主城區13條水管接駁下水糞水管道。當地官方稱其為「謠言」，但至今沒有公布污染源，只籠統地通報「異味來自藻類」云云。不過，官方説法引來更多質疑。

網民翻查以往報導，發現杭州自來水出現異味已經不止一次。2013年和2020年都曾發生過。

2013年，杭州部分地區自來水變色，成了「帶泡沫的醬油湯」，還帶有刺鼻異味。官方一直未公布具體原因，此事不了了之。

2020年，杭州西湖區部分地區自來水出現異味。這次當局免了水費，還賠償了部分居民的醫藥費。至於異味來源，官方宣稱是當地一個垃圾處理點「內部違規操作造成污水進入市政供水管道」。

根據公開資料，杭州水務2022年借了3億美元外債，2025年又在國内發行33億元人民幣債券，或顯示其經營陷入困境。

另據外地官媒報導，根據中共余杭區當局公布的水源水質數據，今年5月份，該區多個取水口的糞大腸菌群數值突然暴漲；6月份，苕溪永勝取水口檢測數值更高達1.6萬個/L，還有兩個水庫甚至達到了2.8萬和2.4萬個/L。

網民感嘆，原來當地「喝糞水已經一個多月了」。

（責任編輯：尚傳）

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