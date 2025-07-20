甘肅天水醫院和省疾控因血鉛檢測被懲處 網評「背鍋」

【新唐人北京時間2025年07月21日訊】中共甘肅省當局發布天水市幼兒園鉛中毒事件的通報，除了為環境污染「闢謠」外，還宣稱處置數名涉及血鉛調查的醫院和疾控中心的人員。網民嘲諷「這鍋背得太明顯」。

7月20日，中共喉舌媒體報導了甘肅省調查組關於天水市麥積區褐石培心幼兒園幼兒血鉛事件的調查處置情況通報。

通報首先使用大篇幅為備受質疑的「彩繪顔料」結論背書，然後又不厭其煩地羅列幼兒園及鉛鋅礦轉運站附近「各項檢測指標合格」的數據，顯然旨在「闢謠」民衆普遍懷疑的環境污染問題。

至於追責方面，除了幼兒園相關人員被抓捕外，通報還提到天水市第二人民醫院故意篡改部分幼兒的血鉛檢測數據，以及甘肅省疾控中心「違規操作導致測試結果不準確」。

通報指責相關醫院「違反職業操守」，卻不提醫院篡改數據的動機。而針對省疾控中心，通報的結論僅僅是「對重大任務不重視」，導致「數據嚴重失真」。

對此，海外社交平台上網民紛紛嘲諷，醫院和疾控中心是替地方當局背鍋：「醫院和疾控中心和幼兒園鉛中毒沒關係，如果不是上級下令，幹嘛造假數據？」

值得一提的是，通報中稱，紀檢監察機關已對涉事醫院醫院院長、副院長等5人、省疾控中心黨委書記王、主任等7人立案審查調查，理由是他們「還涉嫌存在其他違紀違法問題」。

網友嘲諷：「拿血鉛數據造假處置人家，怕人家不服，現在用反腐名義開刀，既能堵住嘴，又能撈到錢。」

通報還提及天水市麥積區教育局和區市監局的監管責任，並通報該區教育局局長、區市監局局長因「涉嫌收受他人賄賂」被立案審查調查。

對於甘肅省衛生健康委、天水市當局、麥積區當局，通報只提到他們的「失職失責問題」，並稱對包括省衛健委主任、天水市委書記、麥積區委書記等10人在內的官員，已經啓動所謂「立案問責」，但尚未宣布對他們的具體處分。

網民認為，即使處分，也最多做做樣子，「風頭過了換個地方當官」。

天水幼兒園鉛中毒事件爆發後，地方當局立即開始「維穩」，下令疾控中心和醫院篡改檢測數據。家長們被迫帶著孩子異地就醫，到陝西西安、天津市、上海市等地的醫院檢測和治療。甘肅當局跨省「維穩」，逼迫家長們帶孩子回家。上海知情者爆料，上海當局也下令醫生不得受訪談論此事，醫院不敢再收治來自天水的鉛中毒幼兒。

（責任編輯：尚傳）

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