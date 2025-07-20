【禁聞】杭州糞水事件發酵 污染食品恐銷全國

【新唐人北京時間2025年07月21日訊】最近，浙江杭州餘杭區市民用水發出惡臭，網傳有人將自來水管道接到排污系統，糞水食品恐已銷往全國。官方聲稱，導致異味的是藻類產生的硫醚類物質，但根本壓不住質疑的聲浪。

7月19日，中共杭州餘杭區官方通報說，7月16日8時，仁和水廠發現水質嗅味指標異常，經「切換水源，供水水質得到有效控制，出廠水質安全」。

通報辯稱，「由國家、省級專家等組成的調查組，已初步查明導致異味的為特定自然氣候條件下藻類厭氧降解產生的硫醚類物質」。

旅澳歷史學者李元華：「有關部門出來闢謠，說這個糞水等，其實是因為這種事情非常惡劣。現在把大事化小，說了一些普通人不明白的一些所謂化學名詞，什麼藻類如何，這樣的話就想矇混過關。最主要來講是花了錢，請所謂專家、請所謂有關部門配合。」

該通報迴避了諸多關鍵問題，難以讓民眾相信。網民質疑，如果只是水源藻類變質，經過水廠過濾後，只可能水質會有問題，不可能出現惡臭和大量異物，這只是官方為掩蓋真相所發的「維穩小作文」。

旅美華人劉敖：「就像當年的疫情，新冠COVID疫情，它扼殺封鎖真相，以及各種各樣的事件都是如此。披露真相的後果對中共來說，它是不願意承受的。就像是以前諸多的事情，就像鐵鏈女不了了之一樣。」

網友紛紛質問：「那水的顏色怎麼變黃的呢？」「請問藻類只選了餘杭區爆發嗎？」「之前沒夏天嗎？之前沒藻類嗎？」「為什麼16號上午就發現問題了，當天下班時間廣大居民回家發現了才發通知，並且當時沒有告知原因呢？」

還有網友揶揄：「原水又不是自來水，水廠處理過後才是自來水，自來水廠出水沒有質檢嗎？」「問一下調查組的人有沒有喝？喝了多少？」

7月16日傍晚，杭州餘杭區居民發現家中自來水發臭、發黃，還有異物。有網友爆料說，有人把排污閥調到供水管網上，也就是污水、糞水進入了千家萬戶。

也有網友披露，事發區域分布著日用品、化妝品以及食品加工廠，期間並沒有停產的消息，相關產品恐怕已銷往各地，波及全國。

官方在19日的通報中聲稱：「目前網上謠言較多，關於『糞水』的網路謠言，警方已依法查處」。

劉敖：「它定義為了謠言，它就可以用這樣的方法『依法』進行查處。那麼這些公布真相的人、散布真相的人，他們就會遭受到可能來自中共的威脅。它就是一種明目張膽的恐嚇：你們所有人都把嘴閉上，即便自來水是臭的，即便喝了這樣的自來水，會引起身體上的諸多不適，你們也不能去散佈這些事情。」

跡象顯示，目前中共官方已經開始壓制相關信息的傳播，視頻、留言等被下架與限制發布，還有人被官網拉黑。

李元華：「如果不是官方的版本，它就以『擾亂社會治安罪』去治你的罪，不管你說的是不是事實。這樣的話，中共覺得這個成本最低，就是因為沒有人監察。而且這種矇混過關不必要承擔責任，也沒有更高一級的人去追究他們的責任。這個是他們長年以來處理所謂危機事件的一個慣用方法。」

7月19日當天，有餘杭區良渚居民發視頻說，水龍頭介面仍然有異物。居民質問：官方通報異味的來源是硫醚類物質，「那異物該怎麼解釋？」

2020年7月26日，杭州西湖區也曾發生類似事件，當地湖埠村村民家中自來水出現異味。後經杭州市水務集團排查發現，事發原因是雙浦易腐垃圾處置點內部違規操作，造成污水進入市政供水管道。

編輯/李謙 採訪/常春 後製/Tony

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