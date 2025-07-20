台水公司辦理管線遷移、水管埋設及破管搶修等工程，中彰投部份區域將實施停水，時間從7小時至5天不等。 圖：新頭殼資料照

台灣自來水公司公告，為配合管線遷移、水管埋設及破管搶修等工程，台中市、南投縣及彰化縣部分地區自7月21日起將陸續實施停水，停水時間從7小時至連續5天不等，提醒民眾提早儲水，以免影響日常生活。

台中市停水資訊

大安區停水時間：7月21日（週一）及7月22日（週二），每日上午8時至下午4時，共8小時。

影響範圍：中山北路、北汕路、南北七路、南北八路、南北九路、大安港路、東西四路二段至東西七路二段、西部濱海快速公路。

原因：配合台中市政府南北八路與東西六路管線遷移作業。

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大肚區停水時間：7月21日至7月25日（週一至週五），每日上午8時至下午5時，共9小時，連續5天。

影響範圍：大肚區社腳里。

原因：沙鹿所大肚配水池送水管埋設工程。

南投縣停水資訊

時間：7月21日（週一）下午1時至晚間8時，共7小時。

影響範圍：水里鄉中富街、中山路一段及二段、中正路、名水路一段、城安街、城樂街、城福街、太平街、市場街、新城路、民富街、民族路、民權路、民生路、水里一路、水里五路、水里路、水雲路、農富路、金城路。

原因：破管搶修工程。

彰化縣停水資訊

時間：7月21日至7月25日（週一至週五），每日上午9時至下午4時，共7小時。

影響範圍：彰化市南郭路一段。

原因：相關管線工程。

台水提醒，請民眾提早儲水、關閉抽水機台水公司建議民眾在停水前6小時完成儲水，避免集中取水導致管線末端用戶無水可用。停水期間，務必關閉抽水機電源，以防馬達空轉引發高溫損壞或火災風險，並避免管線負壓吸入污水，影響用水衛生。若建築物自來水進水口位於地面以下，應關閉總表前制水閥以防虹吸污染。供水恢復後，建議民眾打開全部水閥排氣，加速恢復正常水壓。地勢較高或管線末端用戶可能因水壓較低而延遲供水，屬正常現象。台水公司呼籲，受影響的住戶及商家把握今（20）日儘早儲水備用，以確保生活用水無虞。如需進一步資訊，可至台水公司網站查詢或聯繫客服。