杭州「臭水」惹民怨 改用桶裝水直呼吃不消

【新唐人北京時間2025年07月21日訊】浙江杭州餘杭區上週爆發「臭水」事件，居民都不相信官方的通報，紛紛搶購桶裝水或礦泉水，甚至到山裡排隊打山泉水，攤販和餐廳也改用桶裝水，成本提高，直呼吃不消。

7月16日，杭州餘杭區爆發「臭水」事件。官方次日聲稱「問題已解決」，但許多居民出現上吐下瀉、皮膚癢等症狀。三天後，官方又稱異味源自於藻類降解所產生的硫醚類物質，警方已經依法查處「糞水」的謠言。不過，居民們都懷疑自己喝到了「糞水」。

餘杭區居民王女士：「（官方通報）都是假的，都是騙人的，誰敢相信？杭州的水，比螺螄口味還噁心，就是有那個東西的啊，說到我自己有點反胃了，早上就發生的事情，但它到晚上10點多才通知，很多人都已經喝了。」

居民抱怨，家裡的淨水器、電飯鍋、燒水壺、洗衣機等進了臭水後，都發臭報廢了，要重新購置。但水務局沒賠償，僅是每戶減免5噸水費（合人民幣十餘元），用來排放管道內「殘存的污水」。

王女士：「小區發通知說，物業已經清理過水箱了，我們發現他們根本就沒有洗，但是水箱洗了，也沒有什麼用啊，水管那些都已經有的呀。反正我感覺我最近每天都很難受，因為我也是用它洗頭洗澡的，附近的飯店都不敢去吃了，飯店說是用礦泉水了嘛現在，成本得多高啊。」

官方數據顯示，當地水污染早已發生，苕溪永勝、奉口兩個取水口和兩個水庫的糞大腸菌群檢測結果從五月起就大幅超標。

在餘杭區夜市擺攤的朱先生抱怨，攤位費年年都漲價，今年月租要交4,000多元，出現水污染後，改用桶裝水製作冷飲，利潤更薄了。

餘杭區攤販朱先生：「這邊的自來水不是出問題嗎？不敢用啊，我們用的都是桶裝水啊，肯定比在自己家裡用白開水做，要貴一點嘛。一桶水大概20多塊錢，礦泉水大家都搶購的。」

餘杭區居民透露，日常用水都改用桶裝水，是一筆不小的開銷，很多人為了省錢，沒日沒夜的到山裡排隊打山泉水。

餘杭區居民麥先生：「大家打點山泉水，山水它有細菌的呀，不能直接喝，燒開了肯定能喝啊。這麼多人打水排隊，排了一個小時的隊，還沒打到呢，熱死，我們都很累。」

根據了解，杭州自來水在2013年和2020年也出現過異味。2013年未公布具體原因，2020年時，官方承認污水進到自來水管。

新唐人電視台記者熊斌、柏妮採訪報導

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