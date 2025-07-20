中國多地爆出「糞味自來水」 中共漠視引爆民怨

【新唐人北京時間2025年07月23日訊】近日，杭州自來水出現糞便異味事件引爆輿論，大批市民自帶水桶到郊外取水，各類視頻在網上瘋傳。網友戲稱：現在真的是「直把杭州做便州」了！糞便的便。但無獨有偶，類似水污染事件也在廣東、重慶、湖北等地頻爆發，事件引爆輿論，民怨沸騰。專家痛批，中共長期對環境的破壞，造成水源大面積污染，令無數百姓遭殃。

近日，浙江杭州餘杭區自來水出現糞便異味，雖然中共官方發通報稱，異味是因藻類降解所致，水質「符合標準」，但輿情並未平息。

7月21日傍晚，多段視頻顯示，居民在下班後自帶水桶等器具，前往郊區排隊取水。

浙江大學生物科學系畢業生章琪（化名）告訴大紀元，官方對自來水異味的解釋「牽強」，試圖將責任歸咎於自然現象。

章琪質疑，官方稱是藻類厭氧降解產生硫醚類物質導致異味，但藻類暴發幾乎年年都有，為什麼今年會有糞水味？自來水廠理應有一套完整的應對藻類污染工藝，怎麼會突然失效？為何遮遮掩掩？

杭州的自來水污染並非個案。廣東陽江市那龍鎮村民反映，當地那龍河支流水質嚴重污染。河源市東源縣仙塘鎮徐洞村，居民家中的自來水呈黃色。

一位博主從19號至21號連續發布視頻，多次撥打中共所謂中央巡視組的舉報電話，都沒有獲得任何回應。

另外，湖北隨縣殷店鎮、安徽亳州、福建多地、貴州以及廣西賓陽等地，也陸續傳出自來水發黃、發渾、帶強烈異味的情況。

獨立環境研究者黃桐指出，中共官員長期對水廠管理狀況不聞不問，面對企業廢水偷排更是睜一隻眼閉一隻眼，是制度性失管的縮影。

目前，在中國大陸社交平台上，有關自來水污染的視頻頻遭到屏蔽或下架，有的舉報者甚至遭到中共當局打壓。

新唐人電視台記者趙鳳華綜合報導

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