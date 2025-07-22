中國多地自來水「變色發臭」 視頻演示有多恐怖

【新唐人北京時間2025年07月23日訊】浙江省杭州市餘杭區自來水糞水異味事件，引發居民囤搶礦泉水。然而官方的解釋越描越黑，無人相信。近期，中國多省網民在社交媒體紛紛爆出自來水變質的現象，有異味、渾濁、變色、發臭等，飲水安全問題令人堪憂。

7月16日開始，杭州餘杭區居民發現家中自來水發臭、發黃，還有異物。到底多臭？有人說像化糞池，有人說像下水道，還有人說是死老鼠、臭螺螄的味兒，並調侃杭州是「便州」。

7月19日，杭州官方公布導致異味的是藻類產生的硫醚類物質，並多次通報稱水質「符合標準」，但民眾根本不相信官方說法。有網友連續多天「跨區」洗澡，有小區飲用水販賣機賣斷貨。（延伸閱讀：大陆多地密集爆自來水污染事件 業內人士揭內幕）

7月22日，中國知名前調查記者鄧飛在社交媒體轉發一封杭州居民給他的信：「飛哥，請問能有什麼途徑能繼續反饋我們居民的訴求嗎？疾控中心發布的污水總結報告，毫不（無）可信度啊，我們一直在放水，這麼多天過去了，水越放越髒……可怎麼辦？這是我家今天白天一整天放水的效果，越來越髒。」

近期，重慶、湖北、江西 安徽、貴州、廣西、廣東等地民眾在社交平台紛紛爆出當地自來水變質得現象，有的自來水呈墨汁、黃色、咖啡色，夾雜油味、異物等。

7月17日，多名網民反映江西宜豐縣多個區域的自來水發黃。一名網民表示，7月初至今自來水就斷斷續續發黃，倒入杯中像咖啡一樣。還有人說，宜豐的自來水三天兩頭的跟奶茶一個顏色，都沒人管。

江西宜豐網民「煩惱遠離我」說，「自來水用著用著就變成黃黃的，跟啤酒似的，三天兩頭這樣的，請問這樣的自來水還能用嗎？就沒有人出來管管的嘛。」

宜豐「筱茹」說，「這就是全省文明城宜豐縣城的居民用水！像不像泡開的紅茶？！」

7月20日，甘肅省定西市岷縣，自來水成咖啡色。博主調侃，你們還怪好的咧，人家餘杭吃水送屎，你們吃水送泥巴，謝謝你們！

7月21日，湖北省隨州市隨縣殷店鎮多位民眾發視頻指，當地自來水污濁又臭。當地網友「張總」表示，這是殷店人吃的自來水，連小河溝的水都不如。

7月18日，湖北「綠色好心情」說，「放了一盆水，包了兩層紗布，放出來的水還是髒，殷店政府部門的領導到底要裝聾作啞到什麼時候？」「有時候熱水器放出來的水是臭的，特別是下了雨之後，洗臉都嫌臭。」

7月3日，廣州網友「saliya高定女裝」表示，「6月29日到7月3日，廣州水質嚴重出現問題，為什麼新聞沒有報導，為什麼政府還沒有解決？」

6月25日，重慶墊江縣「Star sea」說，「第一次見咖啡色裡自來水。天天用，經常隔一段時間水就髒得很。」「反正我曉得經常不是有渣渣、要麼水黃，上次水還一股子消毒水味。」

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：李泉）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/07/23/a104005641.html