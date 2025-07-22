中國杭州的糞水問題引發民眾廣泛關注，有網友分享自家自來水受到嚴重汙染的影片，諷刺地將其稱為「柴油」，並呼籲當地自來水公司提供合理的解釋。 推主 李老師不是你老師 分享於 X

浙江省杭州市日前爆發「糞水」爭議，疑似汙水流入自來水管中，導致自來水水質泛黃且存在嚴重異味，中國的日常生活用水水質問題也瞬間成為輿論的關注焦點。有網友爆料稱，繼杭州之後，福建、廣東、安徽、湖南與貴州等多個省份也接連爆出民生用水受汙染的爭議，越來越多民眾對自己的日常用水抱持著擔憂的情緒。

杭州民眾稱飲水如「糞水」般又黃又臭，當局稱是水藻發生厭氧降解所導致，但民眾不買單，要求市長直播喝水證明水質沒問題。網上甚至出現調侃飲水遭汙染的相聲，稱直把「杭州」當「便」州。

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X 推主「李老師不是你老師」發布推文指出，在杭州糞水事件引爆全國輿論後，中國各地的民眾都大幅提升了對日常用水的關注。其中，一位住在福建的網友於當地時間 19 日發布影片，吐槽自己住家自來水泛黃的情形。另一名居住在安徽省毫州市的網友也分享了自家自來水混濁的情形，諷刺地表示「難道這就是給老百姓們喝的水嗎」。

杭州當局對飄糞水傳言的官方通報，但民眾根本不買單。 圖 : 翻攝自微博

一名居住在貴州的網友則將自家水龍頭流出的混濁自來水形容為「柴油」，希望收取水費的自來水公司能針對相關現象提供一個有說服力的說法。「李老師不是你老師」也引用中國網友的評論表示，許多激進的民族主義人士對日本排放核處理水一事抱持劇烈的反對情緒，甚至多次揚言對海水展開核污染檢測，「但面對自家自來水被汙染的事件時，這些人就不敢反抗了」。

與此同時，有居住在廣東省陽江市的網友反應，稱自當地時間 2 日起，流經那龍鎮田畔片區的那龍河支流水源受到汙染，「水被汙染後連狗都不願意喝」，強調那龍河下游數個鎮的「牛馬居民」們只能使用被汙染的河水過活。該名網友表示，他在當地時間 20 、 21 連續兩日撥打電話，試圖聯繫中央第八巡視組反映相關情況，但卻始終無人接聽，也不清楚那龍河的汙染問題何時能受到官方重視。

杭州自來水流出疑似帶異臭的糞水。 圖 : 翻攝自人民報

「李老師不是你老師」的另一則推文補充稱，同樣於當地時間 20 與 21 日，湖南省岳陽市君山區錢糧湖鎮爆發一起群體抗議事件，當地居民不滿錢糧湖殯儀館的火葬場建設在距離市區不到 100 公尺的自來水公司旁，質疑火葬場產生的廢氣、汙水可能對當地的自來水水源造成影響。雖然許多錢糧湖鎮居民動身參與抗議活動，但卻遭到當地警方暴力鎮壓，多數民眾遭到毆打。

「李老師不是你老師」也分析表示，如果自來水管出現管道破裂或進行例行維修後，水質混濁、帶有些許泥沙都是自然現象，「只要稍微放點水，沒過多久後相關現象就會自然消退」，強調只有「長期水質混濁」才是異常現象。但「李老師不是你老師」也坦承，不清楚上述網友反應的自來水問題，是否為當地的「長期現象」，建議網友進一步拉長觀察時間。

許多網友對自家自來水水質抱持著擔憂的情緒。 推主 李老師不是你老師 分享於 X

有湖南民眾上街抗議殯儀館火葬場開設在自來水公司旁，質疑日常用水可能受到汙染，但卻遭到警方暴力驅逐。 推主 李老師不是你老師 分享於 X

近期杭州爆發的糞水爭議，讓中國各地的民眾開始關注自來水的水質問題，許多網友也反映自家自來水受汙染的情形。 圖：擷取自 @whyyoutouzhele X 分享影片