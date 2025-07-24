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（中央社記者汪淑芬台北24日電）環境部今天舉行記者會，說明因應歐盟及美國的碳邊境調整機制（CBAM）研議的台版CBAM，明年為啟動元年，實施試申報，目前已確定列管的水泥產品有6項，鋼鐵產品仍時討論。

歐盟率先推動CBAM（碳邊境調整機制），希望有效降低全球碳排，預定2026年1月1日實施，歐盟對進口到當地的產品，依據碳排放量，由進口商採購相對應的CBAM憑證，產品才能進入歐盟，如為非歐盟的生產商，只要提供產品在非歐盟國家已依據碳價格支付費用的相關證明，可以抵消歐盟CBAM憑證的採購費用。台灣也訪歐做法，將推出台版CBAM。

台灣碳費制度今年已上路，環境部為避免碳洩漏，並避免本土產業受高碳排進口商品的不公平競爭，113年下半年跨部會討論，並與產業溝通，逐步推動台版CBAM，預計今年底前完成制度規劃。

環境部說，目前正與水泥、鋼鐵公會及相關單位討論列管產品、碳排放量預設值、計算邊界，預計明年上半進入台版CBAM元年，上半年完成相關去規後啟動試申報，116年第一季開申報115年納管產品碳排放量。

環境部表示，目前台版CBAM首波聚焦水泥與鋼鐵產品碳排放量試申報，已確定比照歐盟CBAM，列管6項水泥產品，包括：水泥熟料、白色卜特蘭水泥、其他卜特蘭水泥、鋁質水泥、其他水硬性水泥、經鍜燒高嶺土／其他高嶺土質黏土，鋼鐵產品項目待進討論。

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另外，環境部也正密切注意美國參議院正審議中的「外國污染費用法案」草案，這項草案規劃針對來自碳排放強度較高國家的進口產品徵收費用。

環境部說，因應全球氣候變遷挑戰並確保台灣產業國際競爭力，將透過雙與多邊溝通平台，適時表達台灣立場與建議。（編輯：林恕暉）1140724