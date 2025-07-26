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如果你常常覺得上班很累、沒精神，B群可能會是你不錯的日常保健食品。B群是許多現代人維持活力與減少疲勞的必備營養素，不過市面上B群產品好多種，到底如何挑選最適合自己的？本次WH精選電商平台上最受歡迎的10款B群，從B群含量、價格、產地、添加成分等指標分析，並邀請專業營養師進行評比，為大家找出最值得入手的產品。不論是需要提升精神、增強代謝，還是舒緩壓力，一起來看看哪款B群最適合你的需求！

【WH保健食品評比】特選電商網站前10名「維他命C」保健品，編輯、專家給你最專業分析

B群推薦

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悠活原力原力緩釋維生素B群緩釋膜衣錠 BHK’s璨研維他命B群+鐵錠 萊萃美全方位維生素B群加C活力配方 大研生醫B群緩釋雙層錠 DHC維他命B群 好立善超級B群發泡錠 Eisai 日本衛采Chocola BB Plus 維生素B群 Kirkland Signature 科克蘭超級維生素B群 人生製藥渡邊維他命B群糖衣錠 HAC 永信綜合維他命B群+鐵

B群

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B群也被分為以下幾種，每個功能都有些不同：

B1：缺乏時會有疲勞、消化不良和食慾不振的感覺。

B2：與皮膚、毛髮及指甲的健康生長有關。

B6：可以幫助協助蛋白質在體內代謝，也能維持人腦神經功能。

B12：主要幫助身體製造紅血球。

葉酸（B9）：幫助製造、修復DNA與RNA，維持細胞運作。

泛酸（B5）：代謝醣類、蛋白質、脂肪的必要物質

菸鹼酸（B3）：與消化道、皮膚的健康有關，嚴重缺乏時可能導致癩皮病

生物素（B7）：參與醣類、蛋白質及脂肪的代謝。

不過，總的來說，它對於代謝、維持健康、紅血球形成，甚至是提升精神都有著不錯的功效！

B群功效

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能量代謝 神經系統健康 皮膚健康 紅血球形成 促進消化系統 心血管系統健康 抗壓力和抗焦慮 眼睛保護

B群攝取量

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衛福部公布的成人平均每日建議B群攝取量來看，數據如下：

B1建議攝取量：0.9～1.2mg

B2建議攝取量：1.0～1.3mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）建議攝取量：14～16 mg（攝取量上限為35mg）

B5（泛酸）建議攝取量：5 mg

B6 建議攝取量：1.5～1.6mg（攝取量上限為80mg）

B7（生物素或維生素H）建議攝取量：30μg

B9（葉酸）建議攝取量：400μg（攝取量上限為1,000μg）

B12（鈷胺素）建議攝取量：2.4 µg

B群攝取時間

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攝取B群其實什麼時間當可以，不過最好可以在飯後食用，如果你是希望可以開啟一天精神與活力的人，那就建議可以在早餐後服用。

保健食品評比：維他命B群

【悠活原力】原力緩釋維生素B群緩釋膜衣錠

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內容量：60粒

劑型：錠劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：50mg

B2：100mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：25mgNE

B5（泛酸）：10mg

B6 ：70mg

B7（生物素或維生素H）：30μg

B9（葉酸）：800μg

B12（鈷胺素）：500μg

原產地：台灣

每天攝取所需價錢：$13

有無通過哪些或是認證：標榜榮獲SNQ認證，通過多項檢驗，包括不含西藥成分、微生物陰性、重金屬等安全檢驗。

販售價格： momo購物網$758／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

含有8種完整B群，且做成長效緩釋錠，可以避免單次攝取高量B群身體吸收率差，有助於一天都能精神滿滿。

配方設計上添加TTFD可以誘導維生素B1快速轉換，增強體感，同時也含有許多增強活力(牛磺酸、L-肉酸、肌醇、)、免疫的配方(鋅酵母)，B12劑量高，若是想針對神經修復的族群可以選擇

此款B群不含明膠，素食者也能安心使用。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★★☆

這款B群很大顆，外觀來說色澤很黃，當下目測不好吞，不過值得慶幸的沒什麼味道，不會有B群的不好聞的氣味，加上營養師的看法，除去不太好吞感覺是一款直得購入的B群～

【BHK’s】璨研維他命B群+鐵錠

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內容量：60錠

劑型：釘劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：20.3mg

B2：40mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：10mgNE

B6 ：32.9mg

B7（生物素或維生素H）：100μg

B9（葉酸）：200μg

B12（鈷胺素）：250μg

產地：台灣

每天攝取所需價錢：$8～16

有無通過哪些或是認證：標榜通過SGS與台美檢驗SuperLab檢驗。在SGS平台也有找到重金屬檢測報告。

販售價格：momo購物網$490／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

B群缺乏維生素B5，但從日常飲食中大多可攝取足夠，影響不大。

此款B群較偏為女性設計，添加鐵可改善女性貧血、氣色差的問題，劑型式速崩錠，崩解快速釋放吸收，適合想快速見效的人選擇。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★★☆

他們家的包裝編輯一致認為是比較有質感、設計過的，且打開來的B群味道沒有很重，大小相較其他大顆的品項來說也比較小、比較好吞。

【萊萃美】全方位維生素B群加C活力配方

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內容量：300錠

劑型：釘劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：35mg

B2：50mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：30mgNE

B5（泛酸）：100mg

B6 ：50mg

B7（生物素或維生素H）：100μg

B9（葉酸）：400μg

B12（鈷胺素）：50μg

原產地：美國

每天攝取所需價錢：$5

有無通過哪些或是認證：無特別標注。

販售價格： momo購物網$ 1486／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

完整的8種B群，份量大，CP值高，是全家保養多人共享的好選擇。不過做成錠劑需盡快食用完畢，避免受潮

因還有額外添加足夠的維生素C、肌醇及少量的鈣，錠劑會較大顆，若是不太會吞藥的要斟酌，且錠劑無法鎖住氣味，開罐B群的味道會較明顯。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★☆☆☆

打開編輯們都被味道嚇一跳、味道真的很重！而且也好大顆，即使是很會吞藥的小編也下意識地會縮一下

【大研生醫】B群緩釋雙層錠

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內容量：30錠

劑型：錠劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：23.8mg

B2：45mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：30mgNE

B5（泛酸）：4.5mg

B6 ：7.5mg

B7（生物素或維生素H）：10μg

B9（葉酸）：200μg

B12（鈷胺素）：25μg

產地：台灣

每天攝取所需價錢：$23～46

有無通過哪些或是認證：標榜通過重金屬污染檢測（砷、鉛、汞、鎘、銅）、污染物指標（塑化劑）、農藥污染指標（農藥殘留）

販售價格： momo購物網$699／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

有8種完整B群，且做成雙層緩釋錠，可以緩慢釋放確保B群被身體吸收不浪費，同時配方添加五味子、鋅，提升體力更有感。以及「強力抗氧化」的礦物質硒，清除體內氧化壓力。

適合壓力大的上班族使用，日常保養每日一顆就足夠了。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★☆☆☆

打開來也被味道給嚇到的產品，比較特別的是此款B群是兩種顏色，因為也很大顆，所以對不擅長吞藥的人來說可能會有困難。

【DHC】維他命B群

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內容量： 180粒

劑型：釘劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：40mg

B2：30mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：40mgNE

B5（泛酸）：40mg

B6 ：30mg

B7（生物素或維生素H）：50μg

B9（葉酸）：200μg

B12（鈷胺素）：20μg

原產地：日本

每天攝取所需價錢：$4

有無通過哪些或是認證：無特別標注

販售價格： momo購物網$648 ／兩包組（90日份）

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

含有完整8種B群，但單一顆劑量較低，如果有兒童使用一天一顆即可，成人建議一天需攝取2顆

此款好處是較小顆好吞，且做成袋裝，非常方便學生及上班族攜帶出門使用。食用的遵從性較佳。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★☆☆

很多人都會去日本扛的DHC在十款產品裡面也是屬於好吞的類型！且味道不大，夾鏈袋包裝也方便攜帶。

【好立善】超級B群發泡錠

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容量：20錠／條

劑型：發泡錠

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：15mg

B2：15mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：18mgNE

B5（泛酸）：5mg

B6 ：15mg

B7（生物素或維生素H）：30μg

B9（葉酸）：400μg

B12（鈷胺素）：15μg

產地：德國

每天攝取所需價錢：$ 10～20

有無通過哪些或是認證：標榜榮獲多項國際專業認證，且通過食品安全檢測，不含金黃色葡萄球菌、沙門桿菌李斯特菌與重金屬。

販售價格：PChome購物網$ 199 ／條

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⚡️專業營養師：怎麼看？

有完整8種B群成分，做成發泡錠型式方便不同年齡層使用，同時也可以達到補充水分的效果。

要注意的是此款發泡錠B群劑量相較於錠劑/膠囊而言偏低，較適合沒有症狀，想當作平常保養使用，且為了適口性會添加水果香料及甜味劑，如果有介意的人要多加斟酌。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★☆☆

B群的發泡錠編輯們都覺得蠻少見的，畢竟一半最常看到的都是維他命C～雖然主打柑橘葡萄柚味道，嗅覺靈敏的編輯們還是聞到了B群的味道...不過這一款個人是覺得蠻適合出國攜帶的，泡上一杯就可以快速補充B群。

【Eisai 日本衛采】Chocola BB Plus 維生素B群

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容量：180錠

劑型：錠劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：16.2mg

B2：30.12mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：40mgNE

B5（泛酸）：18.4mg

B6 ：41mg

原產地：日本

每天攝取所需價錢：$7～14

有無通過哪些或是認證：無特別標注

販售價格：PChome購物網$1330／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

此款主要成分為高單位的B1、2、6，有助於維持能量正常代謝，對提升精神有感。特別的是添加的是活性B2，省去體內轉化的步驟，快速利用效果快。

包裝上較小罐，方便攜帶，無論是上班族、學生或是夜貓族都很適合補充。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★★☆

也是B群當中屬於好吞、不臭、擁有光滑外表的一款產品，主打提升精神，編輯自己本身有在吃，真的累到不行時吃是蠻有感的喔！

【Kirkland Signature 科克蘭】超級維生素B群

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內容量：300粒

劑型：釘劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：40mg

B2：50mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：30mgNE

B5（泛酸）：50mg

B6 ：50mg

B7（生物素或維生素H）：50μg

B9（葉酸）：100μg

B12（鈷胺素）：50μg

產地：美國

每天攝取所需價錢：$7～14

有無通過哪些或是認證：無特別標注

販售價格：PChome購物網$879／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

完整的8種B群，份量大，CP值高，是全家保養多人共享的好選擇，且一顆含鈣162mg，以B群中添加的鈣算滿充足的，有補鈣需求的長輩也很適合。

要注意此款是錠劑，建議盡快食用完，避免受潮。因成分劑量充足，錠劑就會較大顆，如果有怕吞大顆藥錠的要斟酌。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★☆☆

超大一顆的，大概有一個指節這麼大，光是用目測就覺得有點卡！而且味道很重。

【人生製藥】渡邊維他命B群糖衣錠

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內容量：120粒

劑型：釘劑

葷素食用：素食

每份維他命B含量：

B1：37.5mg

B2：75mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：22.5mgNE

B5（泛酸）：7.5mg

B6 ：60mg

B9（葉酸）：600μg

B12（鈷胺素）：750μg

產地：台灣

每天攝取所需價錢：$7

有無通過哪些或是認證：無特別標注

販售價格：PChome購物網$270／罐

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⚡️ 專業營養師：怎麼看？

B群種類缺乏生物素，對幫助減緩掉髮或指甲受損生長的效果較不明顯，且此款單一顆的劑量低，要注意每日補充須達到3顆才有攝取到足夠的B群。

產品標示含有乳糖，有乳糖不耐症者要評估使用！

⚡️ WH 編輯怎麼看？

★★★☆☆

此款編輯本身就有自己在服用，主要是好吞、不臭，且對於經濟上有考量的人來說負擔也比較小喔！

【HAC 永信】綜合維他命B群+鐵

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容量：90錠

劑型：錠劑

葷素食用：葷食

每份維他命B含量：

B1：40.5mg

B2：100mg

B3（菸鹼酸或菸鹼素）：17mgNE

B5（泛酸）：4.6mg

B6 ：65.8mg

B7（生物素或維生素H）：45μg

B9（葉酸）：800μg

B12（鈷胺素）：36μg

原產地：台灣

每天攝取所需價錢：$8

有無通過哪些或是認證：標榜通過九大塑化劑檢測合格、總生菌數檢測合格、重金屬檢測合格、大腸桿菌檢測合格，與EYES檢驗實驗室認證。

販售價格：PChome購物網$760／罐

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⚡️專業營養師：怎麼看？

此款永信的B群含有完整的8種B群，可以全方位補充元氣，並且額外添加「最強助攻」的專利黑胡椒萃取物，有助於提升營養素的生物利用率。

除此之外還額外加鐵，也方便了女性族群同時補充易缺乏的鐵。CP值頗高，同時設計成小顆糖衣錠的形式，不管是不太會吞藥的、或是怕B群氣味的族群都適用。

成分有明膠，素食者要注意避開。

⚡️ WH 編輯怎麼看？

在這10款當中最跳脫B群的產品了！外表非常粉紅，也不會臭、圓形形狀、也不會太大一顆，算是蠻好吞的～

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