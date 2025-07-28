台中市北區一處公寓社區驚傳憾事，一名77歲老翁27日傍晚被發現陳屍在社區水塔內。據了解，老翁生前與外籍看護同住，當天疑趁看護放假獨自上樓，爬入頂樓水塔內不幸溺斃。警消獲報後趕往現場處理，社區緊急關閉總水閥，全面停水消毒，避免影響住戶用水安全。水塔供應社區20多戶居民，目前消毒作業已結束，費用將由家屬負擔。

事發在7月27日下午，老翁家屬前往北區社區探視，卻在屋內未見人影，只發現桌上留有一封書信。家屬驚覺異狀隨即報警，警消到場展開搜索，最終於當晚7點43分，在社區頂樓的水塔內發現老翁遺體，確認已無生命跡象。

社區賴旺里里長黃育嘉指出，該名老翁患有精神疾病，視力不佳，日常由外籍看護陪伴照護，家人也常前往探視。事發當天為週日，看護並未上班，老翁疑似在下午1點多致電家屬，交代對方「記得來」，隨後便獨自離開住所，爬上三層樓高的水塔。

據了解，老翁平時行動仰賴助行器，但他卻在無人看顧情況下，走樓梯上頂樓，再爬3層樓高的鐵梯，自行進入水塔。由於水塔為封閉空間，老翁溺水身亡，初步估計已在水中浸泡約五小時。

社區主委表示，當晚8點接獲通知後，立刻關閉總水閥，逐戶向居民宣導停止用水，並委託專業業者進行水塔清洗，業者將水塔抽乾後，也對住戶管線注入漂白水與消毒劑清潔，確保衛生無虞，在7月28日下午1點時清潔完畢，恢復供水。

「水塔關乎個人衛生，我們不敢大意，整棟樓的管線也都一併清潔處理了。」社區主委表示，家屬也同意承擔相關清潔消毒費用。

事故發生於水塔，影響20多戶住戶，附近民眾也關切表示：「用水如果受到污染，當然會擔心，清潔跟衛生都可能受影響。」

目前全案已由警方進一步調查釐清中，盼將此憾事對居民的影響降至最低。

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