記者林盈君／新竹報導

知名的「新竹福源花生醬」，遭北市衛生局公布「黃麴毒素超標」，目前已通知販售商及進貨端業者立即下架，並追查產品上源開罰。對此，業者回應表示，該批產品的相關批號為有效日期2025年07月09日，獲知消息後，第一時間已立即全數下架，並啟動內部回溯作業，初步研判，污染來源可能與供應商原料花生品質異常有關，正進一步釐清。

知名新竹福源花生醬，被驗出「黃麴毒素超標」。（圖／翻攝畫面）

▲知名新竹福源花生醬，被驗出「黃麴毒素超標」。（圖／翻攝畫面）

業者回應指出，黃麹黴菌最愛在溫度25〜35"C、濕度超過70%的環境繁殖，若採收後未及時乾燥、儲存地潮濕，花生就很容易長黴，亦或是採收或運送過程有損傷，以及被撞裂、壓碎、蟲咬的花生殼或果仁，讓黴菌更容易入侵，也可能跟保存時間太長或保存方式不當有關。

知名新竹福源花生醬，被驗出「黃麴毒素超標」。（圖／翻攝畫面）

▲知名新竹福源花生醬，被驗出「黃麴毒素超標」。（圖／翻攝畫面）

福源食品有限公司表示，承諾將配合主管機關及通路要求，進行自主回收，並強化原料驗收與品管機制，確保消費者權益。並強調，本公司始終以食品安全為第一優先，深刻了解此次事件，對消費者與通路合作夥伴造成困擾，為此誠摯致歉。未來將更嚴格的品質控管流程，強化供應鏈管理與源頭把關，確保產品品質安全無虞，避免類似事件再次發生。另外，業者也曬出今年5月間的食品檢驗，「黃麴毒素超標」測試結果均為未驗出。

新竹福源花生醬業者出面道歉。（圖／翻攝畫面）

▲新竹福源花生醬業者出面道歉。（圖／翻攝畫面）

據了解，北市衛生局表示，近日派員至傳統市場、超市賣場及餐飲店等處稽查，共抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品不符規定，不合格率10%。不合格產品包括在家樂福台北濟南分公司抽驗到的「新竹福源顆粒花生醬」，檢出黃麴毒素B1：4.3 μg/kg（標準為2 μg/kg）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.0 μg/kg（標準：4 μg/kg），來源廠商為新竹市福源食品有限公司。

業者曬出今年5月間的食品檢驗「黃麴毒素超標」未驗出。（圖／翻攝畫面）

▲業者曬出今年5月間的食品檢驗「黃麴毒素超標」未驗出。（圖／翻攝畫面）

衛生局指出，已移請桃園市及新竹市衛生局依權責處辦，上述違規產品，可依違反《食品安全衛生管理法》，令販售業者限期改正，屆期不改正者，可處3萬元～300萬元罰鍰，且不符規定產品，均已通知販售商及進貨端業者立即下架。

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