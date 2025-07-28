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汪小菲又出事了！（圖／翻攝自微博）

▲汪小菲又出事了！（圖／翻攝自微博）

汪小菲又出事了！創立的餐飲品牌「麻六記」近日遭爆出，熱銷產品酸辣粉食品包竟然發霉，消費者向賣場投訴後，相關產品已經下架，代工廠也出面做出解釋，不過目前還沒有等到汪小菲以及他母親張蘭的回應。

日前深圳、上海、寧波等地的消費者，陸續投訴在美式賣場Costco買到發霉的麻六記酸辣粉，其中一名來自深圳的陳女士透露，當時她打開料理包後，先是驚見發霉，隨後聞到一股刺鼻味，趕緊向深圳Costco投訴，目前已經辦理退貨。

網友抱怨買到發霉的酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

▲網友抱怨買到發霉的酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

Costco所有分店都已經下架了這項產品，代工廠阿寬食品發佈公告表示，第一時間配合客戶要求對該產品進行全面嚴密排查，現發出召回通知，目前所有存在品質風險的該規格產品已全部下架，由公司進行進一步調查追溯處理。

不僅一名網友抱怨買到發霉的酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

▲不僅一名網友抱怨買到發霉的酸辣粉。（圖／翻攝自微博）

根據調查結果，問題集中在2025年6月16日、6月18日生產的、規格為270克的兩個批次產品，主要原因是生產過程中消殺環節存在不足，可能導致部分產品受環境細菌污染，出現濕粉餅保質期縮短或黴變，阿寬食品表示，消費者可聯絡原購買商家辦理退貨退款，或聯絡阿寬食品官方客服專線。阿寬食品將承擔全部退貨費用，並嚴格按照國家規定提供相應經濟補償，以彌補對消費者的不便。據當地媒體報導，記者曾透過多種管道聯繫麻六記以及麻六記公司CEO，均未能獲得回應。

代工廠回應。（圖／翻攝自微博）

▲代工廠回應。（圖／翻攝自微博）

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