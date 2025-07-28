今（28）天除了低壓帶影響，再加上西南風影響，整體雨勢再增加，中南部地區陣雨或雷雨更持續、範圍更廣，並有局部豪雨發生的機率，中央氣象署針對10縣市發布豪雨特報，留意可能伴隨雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。此外，輕颱竹節草已於昨晚8時「死而復生」，而台灣受到季風環流影響，中南部直到週末都將迎來連日多雨、易致災的天氣型態。

氣象署表示，今天中南部高溫30度左右，北部、東半部高溫普遍為31至33度；離島氣溫方面，澎湖27至30度，金門27至32度，馬祖27至30度。此外，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；台南至新北、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區易有平均風6級或陣風8級以上的強風，海邊活動請注意安全。

受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，氣象署針對部分地區發布豪雨特報，其中台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣為「大豪雨地區」；台中市、高雄市、屏東縣、苗栗縣、彰化縣為「豪雨地區」；南投縣則為「大雨地區」。今日除了中南部地區迎來大雨之外，北部地區及台東山區也有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，宜花地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，提醒民眾外出留意天氣變化。

10縣市豪雨特報。圖／中央氣象署

氣象署指出，第9號颱風柯羅莎今天清晨2時位於台北東方2410公里的海面上，由於距離遙遠，對台灣天氣無直接影響；第8號颱風竹節草昨天則再度增強為輕度颱風，今晨2時位於台北東北東方790公里的海面上，向西北西往中國浙江一帶移動。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署「颱風侵襲機率圖」顯示，輕颱竹節草在季風環流內「死而復生」，將撲向浙江再北轉江蘇，無侵台機率，中颱柯羅莎則持續在日本南方海面偏北而行，離台很遠更無影響。

輕颱竹節草「死而復生」，往中國內陸移動。圖／中央氣象署

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日受季風環流影響，西半部有局部陣雨或雷雨，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的發生；東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。至於未來天氣，明起至下週日（29至3日）季風環流的「西南季風」進入台灣附近，為中南部帶來連日多雨、易致災的型態，大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍劇烈天氣發生的機率應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時天氣悶熱。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，28日受低壓帶及西南風影響，迎風面擴散條件良好，且午後降雨機率大，北部空品區位於下風處，稍有利污染物累積；宜蘭、花東、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／馮康蕙

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