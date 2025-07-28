記者岩祐安、粘菀瑄／台北報導

不只花生醬，其實穀物、豆類，甚至咖啡，其實都是黃麴毒物產生的汙染區，尤其台灣溫度濕度高，保存不當就可能使黃麴毒素悄悄生成，醫師也提醒，黃麴毒素是肝病類的元凶之一，想要避免，平時就應該定期檢查食物狀態，並控制好溫度濕度，才能避免毒物吃下肚。

堅果、豆類還有咖啡，市面上常常見到的乾糧類食品，你都怎麼保存。

放冰箱還是放常溫，一個步驟沒做對就可能出現大NG！知名花生醬近日驗出肝病元凶之一黃麴毒素，不只有花生、穀類、咖啡、豆類、中藥材等等，通通都是黃麴毒素可能的污染區。

毒物科醫師何揚：「（黃麴毒素）比較容易在一些比較潮濕、比較溫熱的地方產生，就算用非常高溫也沒辦法把它清除掉，通常至少要加熱到300℃以上。」

由於台灣天氣處在亞熱帶，讓生長環境在溫度25-30度，相對濕度百分之80以上的黃麴毒素，有機可趁。

醫師建議保存有撇步，民眾應定期檢查食物狀態，並放置在密封容器避免空氣跑入，濕度也應控制在百分之50以下，溫度則是在20到25度，低溫乾燥環境能夠抑制黃麴毒素生長。

毒物科醫師何揚：「除了購買的時候要選擇包裝是比較完整，裡面肉眼看到沒有發霉，另外選擇製造日期比較接近的，特別就是開封之後要盡快把它吃完。有發霉即使部分發霉，剩下的地方也不要因為可惜就去吃沒有發霉的地方。」

黃麴毒素無色無味，甚至會傳染隔壁食物，一個不小心就可能被汙染。民眾保存食物要注意，才不會開心品嘗美食卻意外落得一身病。

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