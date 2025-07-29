綠營民代在市議會公開質詢台中市長盧秀燕，「口中直說中火讓台中市民用肺發電，卻同樣也讓市民用肺燒垃圾」。 圖：台中市議員蔡耀頡/提供

[Newtalk新聞] 台中火力發電廠新建燃氣機組以及加速淘汰老舊燃煤機組，一直被認為是改善台中空污的重要關鍵，不過地方上對於同樣也是污染源的文山焚化廠改建計畫一再延宕相當不滿，甚至有綠營民代在市議會公開質詢台中市長盧秀燕，「口中直說中火讓台中市民用肺發電，卻同樣也讓市民用肺燒垃圾」。

文山焚化廠的改建計畫從前市長林佳龍時期即提出，但盧秀燕接任已經逾六年，興建進度仍然是零。目前最新進度是8月25日將開標，但真的如同市府的規劃能夠如期完成招標？綠營民代及環團都抱持存疑態度。

民進黨台中市議員蔡耀頡在最近一次的市政總質詢中提說，市長盧秀燕說台中市民用肺發電，但台中市民同樣是在用肺燒垃圾，要求中火減煤改善，台中焚化爐卻沒有以同樣標準要求。盧秀燕答詢表示，她支持文山焚化爐「拆舊建新」，就是要解決用肺燒垃圾的問題。

蔡耀頡表示，台中空污問題，市府似乎只把中火當成唯一根源，但環境部數據顯示，台中市有達標改善的，尤其空品標準中的氮氧化物、氯化氫（鹽酸）及琉氧化物含量，中火數值相較於台中市的焚化爐是偏低的，市府也認同中火減碳600萬噸的成效，但台中市焚化爐改善進度完全停擺？去年說要招標卻跳票，延到今年8月又要招標，延宕六年。議員質問，市長公開說台中市民用肺發電，但台中市民同樣是在用肺燒垃圾，希望盧市長針對空污問題拿出具體作為，不要淪於口號。

民進黨市議員陳俞融強調，民進黨執政以來，蔡英文總統到賴清德總統，中央政府不斷推動能源轉型、降載減煤、污染防治設備升級。目標就是減少燃煤發電，改善空氣品質。盧市長卻只會動口批評，卻不提中央長期的努力。

她根據市府數據指出，台中三大焚化爐的空污排放其實超越中火2到3倍：文山焚化爐氮氧化物173ppm、烏日焚化爐130ppm，遠高於中火的50ppm。二氧化硫也是焚化爐明顯更高。市府卻放任焚化爐問題不處理，形同對市民健康的損害置之不理。

盧秀燕當時答詢表示，用肺發電傷害人民健康，焚化爐也對人體健康有傷害，她支持「拆舊建新」，解決用肺燒垃圾問題，不像前任團隊說修繕就好，她用一屆時間，說服議會支持，希望中火一樣標準，使用燃氣後舊的燃煤機組也要拆，不能保留下來備用。

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