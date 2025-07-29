嘉樂家醫診所院長曾嵩智提醒，若高溫加上空氣污染，恐造成心肌梗塞發生率上升。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕因氣候變遷，不僅台灣持續高溫，歐美與世界各地也創下高溫新紀錄。天熱不只導致中暑，若加上臭氧上升，更有可能引發心肌梗塞！有研究指出，高溫可能使得自律神經失衡，而臭氧污染更可能引起慢性發炎。若兩者同時發生，如同「油門和煞車一起踩」，心臟承受不了這種雙重壓力。

嘉樂家醫診所院長曾嵩智在粉專「嘉樂家醫診所」上引用《Circulation》期刊上的最新研究提醒，當「高溫」、「臭氧」同時飆升，心肌梗塞風險「最高」上升33%。

請繼續往下閱讀...

為什麼高溫會讓心臟發生意外？曾嵩智說明：

●高溫會讓血管擴張、自律神經失衡，心臟工作變得更吃力。

●臭氧污染會引起身體慢性發炎、血壓升高、血管收縮。

●兩者同時發生，就像「油門和煞車一起踩」，心臟承受不了這種雙重壓力。

●中壯年族群也會「中招」，女性的風險更高。

曾嵩智表示，高雄的夏日午後氣溫常突破攝氏35度，午後臭氧濃度接近或超過60ppb。曾嵩智提醒，預防熱浪心肌梗塞，要做好以下3點。

●午後盡量減少戶外暴曬。

●多補水、穿透氣衣服、適當吹冷氣。

●三高族群留意胸悶、心悸、冒冷汗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法