【華府連線】川普回白宮 對印度加徵關稅25%

【新唐人北京時間2025年07月31日訊】美國對等關稅談判的最後期限，8月1日馬上就到了。週三（7月30日），美國總統川普宣布，美國對印度的關稅稅率為25%，將從8月1日起開始實施。在日本、歐盟和美國簽訂關稅協議後，韓國政府也在加緊推進和美國的貿易談判，包括半導體、造船領域投資合作等。

新唐人電視台記者張亮：「週三，川普總統發文，批評中共和印度，在間接幫助俄羅斯入侵烏克蘭，宣布印度的對等關稅稅率為25%，並面臨美國的罰款，但沒有進一步提供細節。印度方面暫時沒有回應。預計在8月中旬，美國代表團訪問印度時，可能會進一步協商，達成全面的貿易協議。」

川普總統週三在貼文中說：請記住，雖然印度是我們的朋友，但多年來我們與他們的貿易往來相對較少，因為他們的關稅過高，位居世界前列，而且他們的非貨幣貿易壁壘也是所有國家中最為嚴格和令人反感的。此外，印度一直以來都從俄羅斯購買絕大多數軍事裝備，還和中共一起，是俄羅斯最大的能源買家。而此時此刻，所有人都希望俄羅斯停止在烏克蘭的殺戮——這可不是什麼好事！因此，從8月1日起，印度將支付25%的關稅，外加罰款。

週二（29日），川普總統從蘇格蘭回到白宮後，回答了新唐人駐白宮記者陶明的提問，總結他蘇格蘭之行的成果。

新唐人駐白宮記者陶明：「總統先生，您這次蘇格蘭之行最大的成就是什麼？是和歐盟的協議嗎？還是和英國首相的對話？」

美國總統川普：「貿易協議太棒了，讓我們的國家變得非常富裕，我們將會變得非常富裕，是時候有人這麼做了。」

川普：「他們買了我們價值7500億美元的能源。將向美國投資6000億或6500億美元，他們可能還會為軍事投資3000億美元，甚至可能在軍事裝備上單獨投資4000億美元。」

在返航的飛機上，川普總統一再強調，能源開採對美國、英國及歐洲發展的重要性。

白宮週二表示，將撤銷長期以來，認定溫室氣體排放危害人類健康的裁定，去除美國所有溫室氣體法規的基礎。

美國環保署署長澤爾丁認為，這是「美國歷史上最大的放鬆管制行動」，將終止目前對汽車排氣管、發電廠、煙囪和其他來源的溫室氣體污染的限制，這個行動計劃處於公眾意見徵詢期。

張亮：「隨著8月1號美國徵收對等關稅日期的臨近，美國與日本、歐盟等達成貿易協議，讓韓國壓力倍增，韓國總統週三表示，正在與美國進行貿易談判，討論在晶片、電池、造船和生物技術領域的潛在合作和投資。新唐人電視台記者張亮美國華府報導。」

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