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（中央社記者張雄風台北30日電）颱風丹娜絲導致嘉義地區光電板毀損。環境部今天表示，再次抽查嘉義3處滯洪池案場水質，仍顯示無污染風險；且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康並無任何風險。

颱風丹娜絲重創嘉南地區，造成當地光電板毀損。行政院長卓榮泰日前視察時提到，此次光電板毀損清除作業的經驗，應作為解決未來問題的重要依據，除復原場區外，水質安全非常重要，目前環境部與工業技術研究院分別進行每2週1次及每週1次的定期檢測，一旦有任何狀況發生，要在最快時間內緊急處理，確保水質不受污染。

環境部主動於14日會同地方環保局，抽驗嘉義、台南災損光電場域4處，檢測項目包括鎘、鉛等10項重金屬，結果顯示，各項檢測數值均未超過環境基準值。

環境部今天發布新聞稿說明，經再次抽驗最新結果顯示並無異常，水中重金屬符合「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」，其次銦、鉬、鋇、銻擴增結果遠低於飲用水水質標準，再抽驗受損光電的水域水質顯示無污染環境風險情形。

環境部28日會同地方環保局，再針對嘉義貴舍、新庄、新塭等3處滯洪池案場再抽驗水質。本次檢測原規劃中較關鍵的8項重金屬檢測（鎘、鉛、六價鉻、銅、鋅、錳、銀、鎳）外，滾動調整擴大增加銦、鉬、鋇、銻等4項。

環境部指出，嘉義當天受西南氣流影響有降雨發生，現場有地表逕流及底泥擾動，水色偏黃且混濁，從12項監測結果顯示，鎘、六價鉻、銀、銦、鉬、銻等6項皆未檢出，其餘鉛、銅、鋅、鎳與前次檢驗結果相近，除錳數值因當地背景值本就偏高外，研判受暴雨沖刷，底泥擾動水質混濁導致測值波動變化，整體監測結果無異常。

環境部強調，從主動檢測到持續監控緊盯水質變化，再抽驗顯示短期內破損的光電模組對案場水質尚無影響，且該滯洪池非飲用水源或養殖魚塭，對國人健康風險無任何關聯。

環境部說，除現地定期監督清除流程外，為確保環境風險安全，仍將持續兩週進行檢測一次。

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此外，環境部表示，光電板模組主要由鋁框、玻璃、EVA 膜與發電元件等組成，國內廠商的回收率高達92%，並非掩埋或焚燒去化；正積極輔導業者推動全生命週期循環利用，預估未來數年國內處理能量仍可支應需求。

至於各界關注的災後受損太陽光電模組現地清除、去化處理、環境復原、以及大雨後病媒蚊防治工作等，環境部積極滾動監控抽驗列管案場，督促業者加速清理受損光電案場復原進度，確保環境安全無虞。（編輯：李亨山）1140730