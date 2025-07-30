記者施春美／台北報導

沈玉琳29日驚傳疑因猛爆性肝炎住進加護病房，引發外界關注。(圖／翻攝自沈玉琳臉書）)

▲沈玉琳29日驚傳疑因猛爆性肝炎住進加護病房，引發外界關注。(圖／翻攝自沈玉琳臉書）)

知名主持人沈玉琳29日驚傳疑因猛爆性肝炎住進加護病房。據報導，沈玉琳有B型肝炎，上週被發現面色蠟黃、身形暴瘦，好友透露，可能是因他近期服用不少健康食品，才導致肝臟負荷過重。醫師表示，健康食品(保健食品)如紅麴、兒茶素、薑黃等6種已被美國醫學期刊揭露為常被使用的潛在肝毒性植物。

好心肝門診中心副院長、胃腸肝膽科醫師林姿伶在好心肝官網表示，門診時常遇到患者拿出標榜「純天然」的保健食品，「但這些產品從原料到最終成品，往往經過提取、消毒、提煉、乾燥、包裝等多道製程，早已非純天然！」即便原料來自天然來源，進入人體的已經是經過加工處理的產物。

她表示，美國醫學期刊揭露 6種常被使用的潛在肝毒性植物。

1. 兒茶素：兒茶素因被發現可抗氧化，所以是保健食品中的常見成分。然而，早在實驗階段，科學家便發現兒茶素可能引發肝細胞壞死，導致肝毒性，其致毒風險主要與劑量及使用者的體質有關。

2. 紅麴：紅麴因含有類似statin（常用於降膽固醇的藥物）的活性成分，能降低膽固醇，因此常被製成調節血脂的健康食品。但因其成分與降膽固醇藥物相似，同樣存在著肌肉疼痛、橫紋肌溶解症及肝功能異常的風險。此外，紅麴產品曾因製程遭青黴菌污染，使得某些使用者出現腎臟問題。

3. 薑黃或薑黃素：薑黃是一種廣泛使用的天然抗氧化劑，但高劑量或長期使用時，可能導致肝損傷，尤其是在有潛在肝病的情況下。

4. 藤黃果：其中的羥基檸檬酸被認為具有減重效果，但也與肝毒性有關，曾有報告指出，使用者出現急性肝衰竭的案例。

5. 黑升麻：這種植物常用於緩解更年期症狀，但近年來有越來越多與肝毒性相關的報告，特別是長期使用。

6. 阿育吠陀（南非醉茄，印度人蔘）：在傳統醫學中被廣泛用於平穩情緒、減輕壓力和焦慮，但也有報告指出長期使用可能造成肝損傷。

林姿伶表示，由於人在日常飲食中已含多種成分，再加上保健食品和藥物的相互作用，風險更難預測。一旦出現不適症狀或檢驗異常，立即停用並尋求醫療建議才是明智之舉。此外，已罹患疾病的人，若過度依賴保健食品而不接受正規治療，可能會耽誤病情、導致更嚴重的後果。

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