鴻海（2317）與東元（1504）今（30）日正式宣布結盟，雙方換股後，鴻海將取得東元10%股份、成為第二大法人股東。外界關注，後續鴻海是否進入東元董事會、參與公司治理？對此，鴻海明言「目前沒有時間表」，但亦未排除未來可能性，保留策略彈性。

鴻海持股10%，成為東元第二大法人股東

根據公告，東元將增資發行約2.38億股新股予鴻海，鴻海則同步發行約7248萬股新股給東元，換股比例為東元每1股可換得鴻海0.305股。換股完成後，鴻海將持有東元10%股份，東元則取得鴻海約0.519%股份，雙方以互持股權方式締結策略聯盟，預計今年第四季完成交割，尚須主管機關審核通過。

記者會上，媒體提問鴻海是否計畫進入董事會，鴻海副總巫俊毅僅表示：「目前沒有明確時間表可對外說明。」儘管鴻海未鬆口承諾，但並未否認此可能性，顯示雙方當前仍以實質業務合作為核心，是否參與公司治理將視合作進展與互信基礎而定。

對於股權稀釋一事，東元表示，待雙方交易完成後，公司原有大股東寶佳集團與華新麗華將依比例稀釋。根據現有公開資料，寶佳持股約25%、華新麗華約10%，換股後將依比例稀釋、略微下降；鴻海持股比例將略勝華新麗華，成為東元第二大法人股東。

東元強調，此次換股係經由雙方協議與專業第三方評估，綜合參考市場交易價格、今年3月底每股淨值、歷史經營績效與未來策略協同效益，並取得外部專家出具之合理性意見書，確保符合公平性與股東權益。

截至目前，東元董事會成員與經營團隊皆維持不變，未出現結構性調整，亦未釋出經營權重組訊號，顯示雙方合作模式仍定位於「互補協作、非控股介入」。

鴻海合作文化轉向：「分享、合作、共融」

此次與東元合作採用換股方式，對鴻海而言亦屬少見。過去鴻海進行產業整合時，多以垂直整合或主導式併購為主，強調自主控制與集團內化。但本次選擇與東元互換股權、對等結盟，顯示其策略思維已有重大轉變。

鴻海副總巫俊毅在記者會上表示，近年來鴻海文化強調的是「分享、合作、共融」。我們希望與志同道合的夥伴攜手開拓新市場，這是策略上非常大的改變。

他進一步說明，雙方在評估各種合作模式後，最終選擇換股是因其具備時間效率與執行可行性。「我們衡量過不同合作做法，最後選擇以換股推進，是目前最具掌握性、也能加快執行的方式。在主管機關審核通過下，我們預計第4季完成交易，就能快速推動合作案的落地實施。」

此番說法不僅釐清操作考量，也再次印證鴻海從「做大做全」向「產業協作生態系」邁進的企圖與彈性。

雙方「水到渠成」，跨界整合重塑供應鏈

針對合作背景，巫俊毅強調，本案並非臨時起意，而是過去累積已久的產業互動所引發的「水到渠成」，「台灣產業在不同領域各自具備優勢，這次是把各自擅場強強結合，一起去開拓海外市場。」

目前，鴻海與東元聯手搶進AI資料中心（AIDC）市場，結合鴻海在AI伺服器（Level 11）的垂直整合能力，以及東元在電力基礎設施與資料中心工程建置（Level 12）的經驗，打造模組化一站式解決方案。

雙方首波主攻四大市場：台灣、美國、中東與馬來西亞，未來合作若順利，聯手觸角可望擴展至更多新興應用領域。

永續理念共鳴，預留「3+3+3」合作潛力

除業務與技術互補外，雙方亦在永續經營理念上取得共識。鴻海與東元雙雙入選《S&P全球永續年鑑》，在ESG面向具高度評價。此次策略聯盟也被定位為「永續導向的產業合作」，不僅止於AI資料中心，更為未來合作奠定長遠基礎。

巫俊毅強調，AI DC只是合作的第一步，未來也可能推進至電動車、智慧製造、數位健康等「3+3+3」領域，雙方合作關係將是可成長的、可擴展的。

在市場邁向高複雜度與高速度並行的AI時代，鴻海與東元此番結盟，無論是結構設計還是文化轉型，皆展現台灣企業跨產業整合、共同打國際盃的實力與決心。

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