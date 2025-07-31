記者張浩譯、羅欣怡／新竹報導

新竹市九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準。（示意圖／PIXABAY）

▲新竹市九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準。（示意圖／PIXABAY）

新竹市議員曾資程接獲農民陳情，指出耕作的稻田似出現重金屬汞汙染，市府在剷除銷毀後10天都沒有公布，曾資程質疑「蓋牌」。對此，市府表示，主動發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過上限值，並進行農作物檢測，強調已完成剷除銷毀，無流入供應鏈。

市議員曾資程指出，陳情的農民表示，其耕作的稻田經環保局通報並由農政單位檢測，證實受到汞汙染，統計約3塊農地、總面積約1940坪，另有2塊休耕地種有少量雜糧作物，市府近日已安排強制收割與銷毀。

曾資程也透露，農民在接獲通知後情緒非常惶恐，曾資程要求市府在不影響追查前提下，去識別化公開透明資訊，包括污染源頭調查進度、受污染農地範圍、銷毀農作物的方式與數量等，讓市民了解事件全貌

市府表示，環保局於年度執行水圳底泥監測並主動調查，即發現九甲埔幹線10支線底泥汞超過土壤管制標準，立即進行引管該支線農地掌握，查3筆地號有種植稻作，除即刻進行該筆地號農地土壤採樣外，亦通知農政單位進行稻作檢測事宜。後經農地土壤檢測結果確認汞測值有超過土壤管制標準，立即通知並會同農政單位進行稻作剷除銷毀作業，於今(31)日完成，強調「所剷除稻米及稻梗皆進竹市焚化爐銷毀，均無流入供應鏈，請民眾無須擔心」。

約7764公斤的米已遭銷毀，市府持續追查污染來源。（圖／翻攝畫面）

▲約7764公斤的米已遭銷毀，市府持續追查污染來源。（圖／翻攝畫面）

環保局表示，汞污染非自然成因，來源可能為周邊及其上游受污染排水經灌溉渠道流經所致，經檢測灌溉水質均符合標準，惟底泥汞超過土壤管制標準侷限於九甲埔幹線10支線，另對於3筆地號後續將進行公告列管並強制停止耕種，以及進行污染整治作業。

環保局說明，目前已啟動沿線位置污染溯源作業，搭配運用指紋圖譜、元素定性半定量分析或重金屬汞型態分析等方式，建立污染源、途徑及受體之關聯性，進行特徵比對評估，以釐清可能污染行為人、污染責任人或污染土地關係人。

產發處表示，該農地檢測為竹市東區公所114年一期作農作物重金屬等污染監測所規劃，並依農作物重金屬等污染監測管制作業程序(SOP)辦理。水稻業經公所採樣送市府再轉送農業部農藥試驗所檢驗重金屬含量，經農糧署通知，水稻汞污染超標。當下市府即刻啟動聯繫機制，包含代耕業者、地主、機具廠商進行剷除事宜，在剷除銷毀前亦請農民不得收割並不得外流，由區公所加強巡田，完善管制作業。

產發處指出，近日因受丹娜絲颱風及依據中央氣象署資料，西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有強降雨及有局部大雨發生情形，因天氣不穩定再加上下雨致土壤鬆軟，原訂於7月28日進行剷除，展延至今日進行剷除作業，目前已完成稻穗剷除並將污染水稻送環保局銷毀，以保障消費者食的安全。針對受污染銷毀的農作物，後續依規將予以補償農民，保障農民權益。

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