記者施春美／台北報導

柯煒林坦言，他5月底曾咳嗽不止而就醫，後確診肺腺癌第四期。（圖／台北双喜提供）

▲柯煒林坦言，他5月底曾咳嗽不止而就醫，後確診肺腺癌第四期。（圖／台北双喜提供）

33歲港星柯煒林曾入圍金馬獎最佳男配角，他30日坦言，5月底曾咳嗽不止而就醫檢查，後確診肺腺癌第四期。台灣肺癌權威醫師陳晉興表示，肺癌中占比最高為肺腺癌，患者初期無症狀，一旦出現症狀常已來不及，已是第四期，例如咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。因此，40歲以上者可透過低劑量電腦斷層掃描外（LDCT）來篩檢，以利早期發現、治療。

柯煒林曾入圍金馬獎最佳男配角，並在《破浪男女》等片有吃重演出，他30日表示，他5月底時因咳嗽不止而就醫，吃了2次抗生素都沒好，當時他轉看呼吸道專科，電腦斷層掃描發現有異樣。結果2、3天後確診肺腺癌第四期。

肺癌一直蟬聯國內的癌王，也是十大癌症發生人數的第一位，一年就奪一萬多條人命。台大醫院外科部主任陳晉興接受《三立新聞網》採訪時表示，國內肺癌中佔比最高、達80%為肺腺癌。

肺腺癌患者多不吸菸 有症狀常已經來不及

他表示，目前發現，肺腺癌患者不吸菸者多於吸菸者，且女性佔比極高。相較於其他癌症，肺癌症狀較不明顯，一旦確診就是第4期，症狀包括咳嗽咳血、聲音沙啞、骨頭疼痛、痰液變黃變黑或帶血。

他表示，就症狀而言，過去的肺癌患者較會出現咳嗽、咳血，因為當時的肺癌致病主因是抽菸，菸品中的化學物質使得氣管、支氣管長出腫瘤，刺激人體咳嗽、咳血。現在的肺癌致病因子為空氣污染。

PM2.5是肺腺癌主因 癌細胞一生成就快速轉移

他表示，空氣中的污染物如PM2.5，因粒子極小，不像過往肺癌有明顯的肺部不適現象，癌細胞一生成就很快轉移，因此若出現症狀，常是轉移後的結果。例如，若患者出現意識不清、如同中風，就是肺癌已腦部轉移；若是聲音沙啞則是因為淋巴結轉移，壓迫到聲帶神經，都已是肺癌第四期。他感嘆，「一旦有症狀，一定來不及。」

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