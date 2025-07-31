記者鄭玉如／台北報導

魚肉營養高，但吃錯部位恐傷身！營養師張語希提醒，魚皮、魚頭、內臟易藏重金屬與毒素，食用要特別留意。（圖／PIXABAY）

▲魚肉營養高，但吃錯部位恐傷身！營養師張語希提醒，魚皮、魚頭、內臟易藏重金屬與毒素，食用要特別留意。（圖／PIXABAY）

魚類富含營養，但若攝取部位、方式不當，可能影響健康。營養師張語希表示，魚皮、魚頭、魚內臟含有營養，但也暗藏風險，例如魚皮是最容易累積重金屬的地方，尤其大型魚種，魚內臟則是營養有限，毒素、重金屬、寄生蟲累積最多，不建議食用。

張語希在臉書粉專提到，「魚皮」富含膠原蛋白、不飽和脂肪酸，卻是重金屬（例如汞、鉛）最容易累積的地方，尤其大型魚種，再來是「魚頭」，富含DHA、EPA、膠質，但魚鰓周圍藏毒素與寄生蟲，料理時需清理乾淨，而「魚內臟」營養有限，毒素、重金屬、寄生蟲累積最多，不建議食用。

選擇魚種與料理方式也要注意，「大型掠食魚類」如旗魚、鮪魚、鯊魚，容易累積高量汞與重金屬，孕婦與孩童盡量避免，而「炸魚類」恐增加心血管風險，因為高溫油炸容易產生反式脂肪，「重口味中式魚料理」則是鈉含量超高，例如紅燒魚、糖醋魚，水腫、血壓要注意。

另外，還有「深海魚」，富含Omega-3雖然好，但部分魚仍有重金屬風險，建議選擇小尾、有產地標示的最安心，例如鯖魚、秋刀魚。最後是許多人愛吃的「生魚片、生食魚類」，有寄生蟲、細菌污染風險，免疫力較差者、孕婦、孩童避免生食。

張語希分享安心吃魚4方法，以鮭魚為例，建議去皮再煎，有助於減少約40%重金屬，如果是煎完再挑皮，只會減少20%，另外，選擇小型魚種如秋刀魚、鯖魚、小黃魚，因為體積小、食物鏈短，污染相對少，而煮魚湯前先汆燙，不只除腥、除雜質，還能帶走重金屬殘留，而且要選有檢驗標章的品牌魚，附有CAS標章、產銷履歷水產品，來源清楚更安心。

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