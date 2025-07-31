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（中央社記者張雄風台北31日電）綠色和平今天表示，全球已近百國支持減少塑膠生產與消費，呼籲環境部正視減塑聲浪。環境部表示，會密切掌握聯合國全球塑膠公約談判的進展，作為未來塑膠管理作法的參考。

綠色和平上午在環境部前，以地面3D圖像打造一座「許願池」，池中堆滿塑膠廢棄物，呼籲環境部長彭啓明，向國際已表態支持塑膠減產為解決塑膠污染關鍵的政府看齊，勇敢表態反對石化擴張，加入全球塑膠減產的行列。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，近兩年全球聚焦討論「全球塑膠公約」談判，已有近百國支持「減少塑膠生產與消費」是終結塑膠污染最有效且具成本效益的方式之一。

張凱婷指出，行政院於去年核定中油「新四輕」輕油裂解廠擴建案，將塑膠主要原料「乙烯」的產能從原本的35萬噸提升至100萬噸，擴張近3倍；這些都是塑膠的原料，顯示台灣政府逆勢而行，站在「支持增加塑膠生產」的一方。

綠色和平呼籲，正視塑膠生產對環境與健康的實質影響，停止四輕擴建計畫，將石化與塑膠減產納入淨零轉型的核心戰略；期許身為中央部會「永續長」的彭啓明，更應帶領環境部堅守政策守門人角色，在跨部會決策中，清楚表態反對石化擴張，展現政府邁向減碳與減塑雙重目標的決心。

環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰表示，聯合國即將展開新一輪「全球塑膠公約」談判，環境部也會密切關注談判的進展，作為台灣未來制定塑膠管理作法的參考，確保政策與國際趨勢接軌。

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另外，鍾昀泰指出，針對一次性用品的規範，循環署目前正在舉辦「一次用產品減量里程碑」許願池活動，邀請全民上網參與許願，會將許願內容納入擬定政策的重要參考。

環境部預計今年底前將會提出2030、2035年的一次性用品減量規畫，除了原本4大類（塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管）外，另外包含零售商品及網購包裝等2個新類別。（編輯：管中維）1140731