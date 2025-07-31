地球四季出現「失律」 正在轉變成六季？

【新唐人北京時間2025年08月01日訊】近年來全球氣候出現改變，導致傳統季節模式變得不穩定，甚至催生出新季節。部分地區頻繁的野火，或因洋流改變導致大量海洋垃圾被沖上岸，都成為新常態。英國科學家指出，現在地球除了四季，還多了「霧霾季節」和「垃圾季節」。

英國倫敦政經學院（London School of Economics）、英國約克大學（University of York）等多所大學共同執行的研究，在分析了數十年來的衛星影像、氣象資料與地方通報記錄後，正式提議地球除了原有的四季外，應該增加「霧霾季節」和「海洋垃圾季節」。這項研究於7月初發表到《環境地理學進展》期刊雜誌上。

研究人員表示，近年「霧霾」和「海洋垃圾」已展現出驚人的年度周期性、固定地理分布與可預測的時間點，完全符合「季節」的定義。研究同時警告，這些新季節的出現，以及舊季節的模式改變，正導致動植物的生命周期出現「不同步」，使得人們的經濟、社會與文化將出現混亂與改變。

霧霾季節已成全球多地常態

目前，中國、朝鮮半島、日本、台灣、東南亞、印度與北美地區，每年進入「霧霾季節」已成常態，濃煙籠罩整個地區造成空氣品質惡化，引發廣泛的健康問題。

這些霧霾通常含有大量重金屬、硫化物、氮氧化物等有毒懸浮微粒（PM2.5）。人體吸入後會影響呼吸系統，可能引發呼吸困難、咳嗽等症狀，並增加罹患氣喘、心臟病及肺癌的風險。

日本、朝鮮半島與台灣的霧霾大多來源於中國，而中國的霧霾來源於煤燃燒、工業排放、車輛尾氣、生物質燃燒（包括動物、人體、植物）和建築塵土等。

報告中提到，東南亞的霧霾季節通常從6月開始並持續到9月，影響可長達數週，範圍甚至擴及新加坡，影響著數百萬人的健康和生計。其部分原因與印尼、馬來西亞和泰國等國家為了開墾農業，採用大規模焚燒（火耕）有關。

此外，印度北部會隨著雨季結束（冬季）後焚燒稻草的傳統，以及全國性的排燈節（萬燈節）慶典，都加重季節性霾害。泰國自身的工業廢氣、交通廢氣，再加上柬埔寨、老撾（寮國）、緬甸等鄰國產生的跨境污染物，都加劇泰國空污問題。

隨著北美各地的野火季節變得越來越長、更熱、更猛烈，美國與加拿大也開始頻繁出現霧霾和野火的情況。美國西部和西南部的野火，過去多集中在最炎熱乾燥的夏季，如今已演變為從春季持續到12月的超長「野火霧霾季」，造成當地傷亡人數與財產損失不斷攀升。

例如，2025年1月初，加州洛杉磯都會區及周邊地區出現大量野火事件，在南加州特有的「聖塔安那風」助長下，野火的火勢與規模變得一發不可收拾。最終造成29人不幸罹難，超過1.8萬棟建築物毀損，並迫使超過20萬人撤離。

另外，2023年的加拿大野火，其創紀錄的濃煙更席捲美國中西部和東海岸，一度將紐約市天空染成暗橘色，被形容為「末日場景」。

垃圾季節顯現與傳統季節消失

全球除了出現「霧霾季節」，「海洋垃圾季節」也已然成形。與此同時，原本一些傳統季節正面臨消失或改變的困境。

這幾年，印尼觀光旅遊勝地峇里島，因受強勁季風影響使得每年12月至隔年3月期間有巨量塑膠垃圾被推向海岸，形成一種可預測的「海洋垃圾季節」。這迫使當地政府每年都需要僱用數百名季節工和志工，清理海灘上大量海洋垃圾，這些垃圾總重量可達3,000噸。

這種類似的情況也出現在菲律賓、泰國，甚至美國東岸的佛州到北卡羅來納州一帶，在夏季期間也會受到墨西哥灣流和其它洋流影響，使得海洋和沙灘上出現大量垃圾與漂浮物。

此外，一些地區原本存在的傳統季節，正面臨逐漸消失或改變的問題。為描述這些變化，研究人員借用音樂術語，將季節時間點的偏移歸類為「失律」，而將季節強度的劇烈變化稱為「切分」。

「失律」包括季節原有的溫度與時長出現變化。例如，春季提早、夏季太晚、秋季壓縮，冬季延長，都表明自然循環失去了既有規律。現在歐洲各地的動植物繁殖和冬眠周期比以前提早了幾週，中國冬季甚至出現桃花開、柳樹發芽等怪異景象。

另外，安地斯山脈、洛磯山脈、瑞士等高山地區開始出現「無雪冬季」，讓冬季運動愛好者變得無雪可用。英國東北部的三趾鷗等海鳥，也不再依循傳統時間返回繁殖地，打破了族群世代賴以生存的自然規律。

報告中提到的「切分」狀況，是指季節沒有消失且遵循著過傳統的節奏，但節奏變得更劇烈、難以預測，導致災害被「放大」。

例如，歐洲夏季因極端熱浪而變得酷熱難耐和更難預測，北美和太平洋的野火和颶風季節不僅延長且強度增加。這些變化不僅擾亂人們的規劃，也導致許多人的財產受到嚴重損失和不幸喪命。

另外，全球的降水模式也出現「切分」的情況，特徵為乾季延長而雨季縮短，但雨季的降雨強度卻比過去更為猛烈和集中。這導致各地水災和乾旱頻繁出現，不僅降低農作物收成、提高糧食價格，嚴重還可能釀成糧食危機和增加疾病出現。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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