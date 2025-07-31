毒性遠超芬太尼 中國造尼他嗪橫掃歐洲致大量死亡

【新唐人北京時間2025年07月31日訊】中國造芬太尼大量流入美國，被指中共發動的「新鴉片戰爭」。與此同時，另一種毒性更強的中國造毒品正在歐洲流行，僅在英國就至少致死數百人。

《華爾街日報》日前報導，一種名為尼他嗪（Nitazenes，台譯奈塔齊平」的新型合成鴉片藥物，正橫掃歐洲，造成大量死亡。這種毒品比芬太尼（Fentanyl）毒性更大，也更加危險。

這些藥物大多產自中國，毒性比海洛因強250倍，即使服用微量也可能致命。當局剛剛意識到其巨大風險，執法部門和科學家正忙於檢測，以遏止其蔓延。

報導說，23歲的英國準歌劇家哈普姆（Alex Harpum），去年在倫敦的學生公寓中於睡夢中去世。最初死因不明，但在他母親鍥而不捨的追查下，耗時7個月才證實，哈普姆用來安眠的藥物遭到尼他嗪的污染。

這種「污染式混入」正是尼他嗪的最陰險之處。它們被混入海洛因、娛樂性毒品、僞造的止痛藥和抗焦慮藥物中出售。使用者往往在毫無戒備下，因極微小的劑量而猝死。許多受害者至死都不知道自己吸食了什麼。

英國官方統計，截至今年1月的18個月裡，已至少有400人因尼他嗪死亡。英國藥物治療機構Change Grow Live指出，這可能是自1980年代愛滋病危機以來，英國面臨的最大公衛危機。

調查直指，尼他嗪供應鏈的源頭，絕大多數來自中國。毒販從中國廉價購得尼他嗪，將其與咖啡因和止痛藥等填充劑混合後出售。由於其效力極強，走私所需的體積更小，也更容易規避稽查。

專家指出，這已是「一個國際性的擔憂」，尼他嗪在全球每一洲都已檢測到。美國緝毒局（DEA）已發出警告，墨西哥毒梟可能利用與中國供應商的現有關係，將尼他嗪大規模引入美國。

調查發現，在線上平台可輕易找到近百個販售尼他嗪的中國供應商，他們甚至公開承諾能協助買家躲避海關檢查。

在此之前，中共向販毒集團出口製造芬太尼的「前體化學品」，再由墨西哥把大量的芬太尼輸入美國，每年至少造成5萬人死亡，芬太尼過量成為18至45歲美國人的主要死因。美國政界人士譴責，中共對美國發動「新鴉片戰爭」，這也是其對美「超限戰」的一部分。

美國總統川普自上一個總統任期開始，就不斷施壓中共管控芬太尼。但北京當局陽奉陰違，被揭暗中鼓勵芬太尼增產及擴展輸美渠道。

川普今年重返白宮後，對中共加徵了20%的「芬太尼關稅」，試圖迫使中共採取管控行動。但北京至今並無實質動作。

（責任編輯：尚傳）

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