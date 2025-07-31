【新聞直擊】川普破例了！習被靠邊站

【新唐人北京時間2025年08月01日訊】觀眾朋友好 歡迎收看《新聞直擊》，今天的美東時間的7月31日，星期四，首先我們來關注。

今日焦點：川普與墨西哥總統通話 為關稅談判延期90天；美要求8月8日前俄烏停火 俄軍猛攻烏東要鎮；中共重提鄧江胡思想 學者：習近平遇黨內挑戰；中共淡化台灣7·26罷免 避免人民覺醒公民參政權；中共「新鴉片戰爭」悄然擴至歐洲 英數百人喪命。

【川普與墨西哥總統通話 為關稅談判延期90天】

美國總統川普今日在「真相社交」上發文表示，與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）進行了一次「非常成功的電話交談」，雙方同意將現有貿易協議延長90天，維持25%的芬太尼和汽車關稅、50%的鋼鐵、鋁和銅關稅不變，墨西哥還同意立即取消非關稅貿易壁壘。

雙方承諾在邊境安全、毒品和非法移民問題上持續合作。川普表示，未來90天內將繼續談判，目標是簽署新貿易協議。

辛鮑姆也在社交媒體X上做出了積極回應，她表示，與川普總統進行了一次非常好的通話，避免了原定明天生效的關稅上調，並爭取到90天的時間，通過對話來達成一項長期協議。

川普關稅談判與多國取得重大進展，與此同時，該對等關稅政策週四在華盛頓特區迎來關鍵法庭考驗。

聯邦上訴法院將就川普政府的關稅政策是否合法進行口頭辯論。無論結果如何，敗訴方可能會上訴至最高法院，持續的不確定性可能繼續困擾消費者與企業。該訴訟並非川普關稅和貿易協議面臨的唯一挑戰，目前至少還有12起其它訴訟已提起或處於初審階段。

川普今天在「真相社交」上對此發文表示，感謝為此案奮戰的律師，強調若美國不能以關稅對抗關稅，將「毫無生存或成功的機會」。

此外，川普近期以中止貿易談判施壓泰國和柬埔寨，促成兩國停火，隨後兩國迅速與美國達成貿易協議。川普團隊形容這是外交與經貿雙重勝利。

美國今天（7月31日）告訴聯合國安理會，川普總統明確要求，俄烏戰爭必須在8月8日前停火。

路透社報導，美國資深外交官凱利（John Kelley）向安理會表示，現在是俄烏雙方立即停火並展開和談的時候。川普總統說得很清楚，8月8日是最後期限，美國也準備好採取更多措施，確保和平落實。

同一天，俄羅斯宣稱，經過近18個月激烈戰鬥後，俄軍已控制了位於烏克蘭東部的關鍵城鎮恰西夫亞爾（Chasiv Yar）。俄羅斯國防部公布了一段無人機影片，顯示俄軍已進入該鎮部分區域，並「清理」了超過4200座建築，俘虜約50名烏克蘭士兵。

不過，烏克蘭迅速否認俄軍的說法。烏軍發言人特雷胡博夫（Victor Trehubov）告訴美聯社，俄軍所稱的完全控制「純屬捏造」。烏克蘭軍方指出，過去24小時內當地發生了7次交火，恰西夫亞爾南部和西部仍是雙方未完全掌控的「灰色地帶」。

恰西夫亞爾戰前有1.2萬名居民，現在已被空襲和炮火炸成廢墟。一旦俄軍控制這裡，將對頓內次克州斯拉夫揚斯克（Slovyansk）、克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）等重要城市構成直接威脅。

此外，俄軍今天凌晨也對烏克蘭首都基輔發動大規模導彈與無人機襲擊。烏克蘭空軍稱，俄軍共發射了309架無人機和8枚巡弋導彈，儘管烏軍防空系統成功攔截多數，但仍有5枚飛彈與21架無人機擊中目標，導致至少11人死亡，包括一名6歲男童，另有124人受傷，包括一名年僅5個月大的女嬰。

基輔軍事管理局局長季穆爾．特卡琴科（Tymur Tkachenko）表示，襲擊造成市區至少27處嚴重損壞，超過100棟建築受損，其中一棟九層住宅樓大部分坍塌，救援行動仍在緊急進行中。

烏克蘭總統澤連斯基隨後譴責俄羅斯此次襲擊，強調俄軍蓄意壓垮烏克蘭的防空能力，再次呼籲國際社會積極推動和平談判。

中共中央政治局7月30日召開會議，罕見地在通稿中，提到「鄧小平理論」「三個代表」「科學發展觀」以及「習近平新時代中國特色社會主義思想」，作為「十五五」時期的指導方針，這種做法引發外界關注。

研究中共黨史的學者章城西31日對大紀元表示，近年來中共官方文件通常只強調習近平個人思想。這次突然重新提到鄧、江、胡三名前任，顯示習近平的地位正在受到黨內挑戰。

章城西透露，2024年李強所作的政府工作報告中，只提了鄧小平，沒提江澤民和胡錦濤，當時引起一些退休元老不滿。包括朱鎔基、李瑞環等人在內，許多離退休老幹部都對習近平的路線有意見。這次政治局會議，可能就是習近平在黨內壓力下做出的妥協。

此外，原定去年秋季舉行的中共二十屆四中全會，也明確推遲到今年10月。北京一名政壇知情人士透露，推遲四中全會，是因為中共高層之間路線爭論激烈。當前中國經濟陷入困局，不少在任和退休的高層幹部要求習近平少搞意識形態，回歸鄧江胡時代的務實路線。這位人士還表示，這次政治局會議的通稿，就是習近平對黨內高層的一次讓步。

旅美中國問題學者馮先生認為，目前中國地方財政緊張、外資撤離加劇、社會信心低落，中央重提前黨魁思想，目的是向外界釋放調和信號，爭取團結各方力量。

北京的政治學者郭先生指出，這次會議雖然沒明確回歸前任路線，但提出「支持經濟大省挑大樑」「提振消費」等政策，實際上回應了胡錦濤時期「統籌發展、注重質量」的方針，代表政策重心正在調整。

但也有觀察人士提醒，如果未來只是象徵性提及前任思想，沒有具體政策改變，很難真正解決當前中國面臨的經濟與信任危機。

互動題：那麼觀眾朋友，你認為中共重提鄧、江、胡，是要廢掉習一尊的地位，重回集體領導的模式嗎？認為是的請打1，認為不一定的請打2，也歡迎留言和我們分享更多你的看法。

【中共淡化台灣7·26罷免 避免人民覺醒公民參政權】

在台灣「7·26罷免案」衝擊寶島政壇的同時，對岸中共也並未如過去那樣高調、積極地宣傳和回應，與此前的做法差異巨大。

台灣資訊環境研究中心（IORG）7月31日公布的一份分析報告指出，國民黨議員全數通過首波罷免後，北京對此作出的回應與此前相比變化巨大。不但回應的層級較低，而且回應的節奏也更慢。

報告說，這顯示出，中共試圖淡化台灣民眾可以直接參政所帶來的影響，避免大陸人民關注並覺醒「公民參政權」。

台灣資訊環境研究中心指出，與2024年台灣總統大選後的反應相比，此次中共國台辦等到隔日才由發言人作出回應，而外交部發言人僅引述了其言論，未作進一步評論。

在宣傳中，中共僅強調「結果無關兩岸關係」，避免影響後續罷免投票。《人民日報》等高級別官媒至今未對此進行報導，輿論多集中於《環球時報》等下級媒體，顯示北京在刻意降低回應層級。

分析報告還強調，中共在報告該消息時，一直避免使用「罷免」一詞，改稱「投票」，以淡化台灣民眾擁有可以直接要求官員下台的公民參政權。

同時，為避免觸及中共政治體制的禁忌，北京在報導和宣傳中，也沒有直接提及民進黨官員應該為罷免失利負責，而是引用台灣名嘴或媒體的評論，繼續用「以台批台」的策略來製造島內紛爭。

IORG認為，中共宣傳主要聚焦在如何強化台灣民眾不支持「抗中保台」的論述，目的是在避免刺激中國民眾對台灣人擁有參政權的關注的同時，維持其對台統戰策略。

【中共「新鴉片戰爭」悄然擴至歐洲 英數百人喪命】

在北京被指控針對美國發動了「新鴉片戰爭」，使大量中國造芬太尼（Fentanyl）流入美國，每年造成數以萬計美國人死亡的同時，另一種毒性更強的中國造毒品，正在歐洲悄然流行，僅在英國就已至少導致數百人死亡。

據《華爾街日報》7月29日報導，一種名為尼他嗪（Nitazenes，台譯奈塔齊平」的新型合成鴉片藥物，正在橫掃歐洲，並造成大量死亡。這類新型合成鴉片藥物大多產自中國，毒性比海洛因強250倍，即使僅服用微量，也可能致命。

報導舉例說，23歲的英國準歌劇家哈普姆（Alex Harpum），去年在倫敦的學生公寓中於睡夢中去世。最初死因不明，但在他母親鍥而不捨的追查下，耗時7個月才證實，哈普姆用來輔助安眠的藥物，遭到了毒品尼他嗪的污染。

這種「污染式混入」正是此類毒品的最陰險之處。它們被混入海洛因、娛樂性毒品、僞造的止痛藥和抗焦慮藥物中出售。使用者往往在毫無戒備下，因極微小的劑量而猝死。許多受害者至死都不知道自己吸食了這種新型毒品。

歐盟剛剛意識到其巨大風險，執法部門和科學家正忙於檢測，以遏止其繼續蔓延。

英國官方統計，截至今年1月的18個月裡，已至少有400人因尼他嗪死亡。英國藥物治療機構Change Grow Live指出，這可能是自1980年代愛滋病危機以來，英國面臨的最大公共衛生危機。

調查結果直接指出，絕大多數尼他嗪的供應鏈源頭，都來自中國。由於其效力極強，走私所需的體積更小，也更容易規避稽查。

在線上平台可輕易找到近百個販售尼他嗪的中國供應商，他們甚至公開承諾能協助買家躲避海關檢查。

美國緝毒局（DEA）已發出警告，墨西哥毒梟可能利用與中國供應商的現有關係，將新型毒品尼他嗪大規模引入美國。

《新聞直擊》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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