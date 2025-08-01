7 月下旬中國多地災情頻傳，繼北京密雲區遭逢世紀洪災後，上海亦於 7 月 31 日迎來強颱風「竹節草」登陸，黃浦江水位暴漲，甚至出現倒灌進入市區情形，引發嚴重城市內澇，民眾驚呼「從沒見過黃浦江漲這麼大的水！」

7 月 30 日，北京密雲區歷經暴雨與水庫洩洪後，街道遍布泥濘，房屋損毀嚴重，部分地區仍處於停電與通訊中斷狀態，屍體與漂流物雜亂無序，災後一片狼藉。公共衛生專家提醒，洪災過後需特別防範霍亂、傷寒、細菌性痢疾等傳染病蔓延，避免食用受污染食物與飲水，並應注重消毒與衛生環境清理。

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中國北京遭遇罕見強降雨侵襲，山洪爆發引發嚴重災情，但中共官方被控刻意隱匿傷亡真相，放任災區自救。7 月 31 日（週四）下午，北京市政府召開記者會宣稱，截至當日中午 12 時，全市累計因災死亡 44 人、失蹤失聯 9 人，並未說明水庫洩洪情況與其他災區通訊失聯問題，引發輿論譁然。

北京近日遭遇罕見暴雨襲擊，密雲區發生1959年以來最大降雨，引發大規模洪水侵襲。 圖：翻攝自 X

北京常務副市長貨林茂稱，密雲、懷柔、平谷、延慶等北部山區突發山洪，造成重大傷亡，並透露密雲太師屯鎮一處養老照料中心就有 31 人死亡。然而，與會官員隻字未提全市多座水庫是否同時洩洪，也未交代橋梁、公路與村落毀損情況。

據《大紀元》整理中國媒體與當地居民資訊，北京至少 10 座水庫在 7 月 27 日陸續洩洪，包括密雲水庫、懷柔水庫、北台上水庫、大水峪水庫、平谷五座中小型水庫等。有密雲村民在朋友圈透露，東北部黃岩口村的大壩早已年久失修，卻未見提前撤離，最終村屋被沖毀、人員失聯。

災情不僅限於北京。毗鄰河北同樣洪患嚴重。承德市村民反映，平時水庫嚴控放水、需繳費取水，但暴雨時卻大規模洩洪。根據新華社報導，河北省興隆縣六道河鎮已有 8 人遇難、18 人失聯。但民間志工披露，截至 7 月 30 日晚，興隆縣陡子峪鄉全鄉已完全失聯、無電無訊。該鄉與北京平谷區、天津薊州區接壤，是此次洪災交界地帶的重災區，約 6,900 多名居民安危未明。

北京密雲暴雨釀災，民眾受困，直升機出動救災。 圖 : 翻攝自騰訊網

北京居民李女士向《大紀元》披露，除養老院外，北京亦有多處孤兒院失聯，朋友圈資訊顯示部分孤兒院「被全沖了」，但因遭當局言論控管無法對外發布。她指出，災區旅遊與民宿業、養殖業者損失慘重，幾乎「全被沖了」。

對於官方公布的死亡數據，民間普遍不信。律師鄭先生直言：「當年鄭州 7‧20 也說死沒幾個人，結果李克強來了後查出三百人。這次實際人數肯定遠超官方所稱。」媒體人王女士亦痛批，中共持續封鎖災情，「發一個視頻就說是 AI 做的，去年涿州洪災起碼還能看到報導，現在網路完全封鎖。」

儘管官媒稱已派遣 1,200 駐京部隊前往救災，但災區民眾紛紛反映實際「靠自己救自己」。王女士表示：「現在根本沒看到中共怎麼救援，跑得掉就是命大，跑不掉的就困在洪水裡。」她並批評習近平從不現身災區，疫情時也是「用大螢幕」隔空接見醫護，「這個人毫無人性」。

中國大陸華東、華北、東北等地持續遭受強降雨，北京密雲區洪水淹至汽車一半高度。 圖：擷取自網路影片

她更指出，中共 7 月底召開中央政治局會議，全程未提此次洪災，「夏天這雨從 24 號下到 29 號，他們說才 4 天，還說超過北京一整年雨量，是真是假都不知道。」

李女士則認為，這場災難顯示中國將面對越來越嚴重的自然與人為複合型災害，但當局始終無積極作為、只會互相推諉，「氣象部門天天發紅色預警，手機天天響，但為什麼水庫沒有預案？問題根本沒解決。」

北京山洪暴發，當地民眾認為政府封鎖消息。 圖：翻攝自@cskun1989