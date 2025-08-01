記者簡浩正／台北報導

台大暑期營隊食用外燴疑似發生食物中毒，18名學生身體不適就醫。衛生局表示均已全數返家休息。（圖／翻攝畫面）

▲台大暑期營隊食用外燴疑似發生食物中毒，18名學生身體不適就醫。衛生局表示均已全數返家休息。（圖／翻攝畫面）

台灣大學暑假期間舉辦台大流行音樂歌唱營活動，不過昨晚疑似是外燴出了問題，有18名學生身體不適，消防局獲報立即派遣救護車到場。對此，北市衛生局今（1）日表示，該疑似食品中毒案件，有18位學生出現噁心、嘔吐等身體不適症狀，就醫後均已全數返家休息；本案累計就醫人數達6人以上，衛生局依食安法第41條立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。

據了解，台大流行音樂歌唱營活動營隊今年已經是舉辦第11屆，更邀請歌手施文彬擔任講師，沒想到昨晚發生疑似食物中毒的案件。

北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，衛生局於7月31日晚間陸續接獲醫院通報，台灣大學營隊發生疑似食品中毒案件，經調查該校營隊約160位學生於7月31日當日17時至18時食用由北市某業者供應之飯捲，計有18位學生出現噁心、嘔吐等身體不適症狀，就醫後均已全數返家休息。

她說，本案累計就醫人數達6人（含）以上，台北市衛生局依《食品安全衛生管理法》第41條立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。

林冠蓁指出，為利疑似食品中毒原因判明，北市衛生局昨日深夜立即至營隊現場採集食餘檢體2件送驗，並於今日（8月1日）上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。結果預計2週內出爐。

▲北市衛生局採集食餘檢體送驗。（圖／衛生局提供）

衛生局呼籲，近期天氣炎熱，細菌易滋生繁殖，提醒食品業者及民眾夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏（0~7℃）、冷凍（低於-18℃）或熱藏（超過60℃）溫度，並避免生熟食交叉污染。

點擊收看【完整影片】：https://youtube.com/shorts/sFUsT-BReKY?si=kO_5eXh9cE9gXhUi

▼台大營隊疑「食物中毒」問題在飯糰？！「18名學生情況曝光」衛生局急採檢且勒令業者停業康（影片來源YouTube－祝你健康頻道，若遭移除請見諒）

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