你多久洗一次保溫杯？沖洗內膽就覺得夠乾淨了？專家提醒，不只內膽，還有蓋子裡的矽膠和吸管周邊都要洗才是真乾淨！否則會把環境裡的黃金葡萄球菌和大腸桿菌吃下肚。而閒置或老舊而不再使用的保溫杯仍有變身他用的可能性，有一種永續做法可以參考。

常常拉肚子 要留意禍源可能源自保溫瓶？

近年來環保意識抬頭，不鏽鋼保溫杯成為現代人少用紙杯的常備品。然而，保溫杯沒有徹底清洗，有人常常喝入微生物造成食物中毒現象，經常性拉肚子，竟讓腸子長出息肉來。而保溫杯還有一個問題，就是在長期使用後，如果想要換個新的，舊的該如何好好處理，不造成另一種環保負擔，成了一個值得關注的問題。

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危險溫度帶易滋生細菌

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，保溫杯中的液體溫度若降至7～60度之間就成了所謂的「危險溫度」，容易滋生金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和沙門氏菌等微生物，增加食物中毒風險。他建議，不要分成好幾個時間喝它，盡快在嘴巴可以承受的前提下，把保溫杯中的飲品喝完，以免受到環境中微生物的污染。

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保溫杯細節處最易藏垢

許多人使用自來水隨意沖洗保溫杯，認為已經足夠乾淨。然而家事達人陳映如提醒，保溫杯的許多細節處都可能藏有髒汙，如瓶口、橡皮圈和止水處等。她建議，拆開每個部位仔細清洗，大面積使用圓刷，小地方則用小刷具，但切忌使用鋼刷以免刮傷塗層。另外，也可以嘗試用過碳酸鈉浸泡，透過氧氣清潔的方式去除汙垢，最後再全部清洗一遍即可。

回收再利用 支持環保與藝術創作

經過長期使用，保溫杯難免出現刮痕或生鏽，需要汰舊換新。然而，廢棄的保溫杯不應直接丟入垃圾桶，而是可以進行回收再利用。一般不鏽鋼被歸類為廢金屬，若外層包覆塑膠且無法拆開，則視為一般垃圾。台北當代館鼓勵民眾，不妨將舊保溫杯投放至回收桶，能換取一張門票。業者藍玉玲說，品牌定期在全國各地專櫃進行廢金屬回收，過往曾將可販售的材料變賣所得捐贈給慈善單位，剩餘可用材料則與台灣藝術家合作，創作不鏽鋼相關的藝術展品，用於巡迴展覽或活動，向大眾傳達不鏽鋼可持續利用的理念。讓退休的保溫杯們有機會重生，環保永續更徹底、更給力！

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◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／TVBS

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